التوقيت الصيفي 2024 في مصر .. تعرف على الموعد الجديد

يساعد تطبيق التوقيت الصيفي في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة في ساعات المساء، من خلال الاستفادة من ضوء الشمس لفترات أطول.

ويعد التوقيت الصيفي في مصر موضوعًا مثيرًا للجدل، ويُطبّق كل عام من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر، ويهدف هذا التوقيت إلى الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، وتوفير الطاقة، وتقليل استهلاك الكهرباء.

يبدأ التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة بدءا من هذا اليوم.

زاد البحث عبر موقع "جوجل"، مع حلول شهر أبريل، عن موعد العمل بالتوقيت الصيفي، وانتهاء موعد التوقيت الشتوي الذي استمر العمل به 6 أشهر، بناء على القرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2023.

يبدأ تغيير الساعة في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

الهدف الأول من التوقيت الصيفي هو استغلال عدد ساعات النهار التي تطول في الصيف عن الشتاء فتصل إلى 14 ساعة تقريبا عند ذروتها.

بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل 2024 وهو يوم الجمعة الأخير من الشهر.

وأقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بداية من شهر أبريل 2023، وتم تقديم الوقت بمقدار ساعة كاملة ليصبح الوقت الثانية عشرة بعد منتصف الليل بدلا من الحادية عشرة ليلا.

جدير بالذكر أن فصل الربيع بدأ رسميًا، اليوم الأربعاء 20 مارس، ويستمر لمدة نحو ثلاثة أشهر، تنتهي في 20 يونيو المقبل. وتشهد مصر خلال فصل الربيع الحالي أجواء غير مستقرة، وتتبدل درجات الحرارة وحركة الرياح بشكل متكرر.

وتزيد ساعات النهار بشكل تدريجي، مع بداية فصل الربيع، بينما يقل عدد ساعات الليل. ففي بداية شهر مارس كان طول النهار 12 ساعة و 10 دقائقَ، بينما كان طول الليل 11 ساعةً و 50 دقيقة. ومع حلول شهر يونيو، يصبحُ النهار 15 ساعة و 20 دقيقة، بينما يصبح طول الليل 8 ساعات و 40 دقيقة.