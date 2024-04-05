حرك ساعتك 60 دقيقة|موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 قبل العيد أم بعده؟

يبحث الملايين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك ، ودخول العيد ، كما يتساءل الكثير هل سيكون قبل العيد أم بعده؟، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، الذي سيستمر لمدة 6 أشهر.

وعند تطبيق التوقيت الصيفي سيتضمن ذلك تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، مما سيُحقق العديد من المزايا للدولة بمؤسساتها المختلفة والمواطن أيضاً، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء.



ينتهي تطبيق التوقيت الشتوي خلال الأايم المقبلة، حيث انتهى الشتاء رسميًا اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري، ليبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشفت الحكومة ، في وقت سابق، موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وهو في الموعد المقرّر له في شهر أبريل 2024 أخر جمعة تحديدا في الشهر ، حيث إنه لا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ، أو تطبيقه في رمضان أو العيد.

موعد التوقيت الصيفي 2024

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بداية من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، والموافق 26 من الشهر، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

تقديم الساعات 60 دقيقة

عندما يحين موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، والذي سيكون بحلول منتصف ليل آخر خميس في شهر أبريل 2024، يقوم المواطنون بتقديم الساعات 60 دقيقة.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024

حددت الحكومة المصرية موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يبدأ التوقيت الصيفي في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، أي بعد 25 يومًا من الآن. سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

ويأخذ التوقيت العالمي التوقيت الصيفي في الاعتبار ويتم العمل به في جميع المطارات والسكك الحديدية والبنوك، فضلاً عن تطبيقه أوتوماتيكيًا في جميع أجهزة الحاسب والموبايلات عند ضبط الوقت فيما يسمى "Day light saving".