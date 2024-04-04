خلال أيام| موعد بدء التوقيت الصيفي.. تغيير توقيتات الأذان والعمل واليوم الدراسي

احتلت التساؤلات حول تطبيق التوقيت الصيفي 2024، التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن من انتهاء فصل الشتاء، فما التفاصيل؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

كانت الحكومة المصرية قد حددت موعد تطبيق التوقيت الصيفي، بعد ما يقرب من 7 سنوات من إيقاف العمل به، والصادر عام 2016، حيث أصدر مجلس الوزراء، في إبريل الماضي قرار بتحديد موعد تطبيق التوقيت الصيفي، وذلك عبر تقديم المواطنين ساعتهم 60 دقيقة كاملة.

بدا العمل بالتوقيت الشتوي منذ يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، على أن يستمر حتى الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 29 إبريل 2024، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى، أي خلال نهاية الشهر الجاري.

سبب تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي

كان مجلس الوزراء قد أوضح في وقت سابق فوائد تطبيق التوقيت الصيفي، والذي تتمثل في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

المواعيد الصيفية لغلق المحلات

تبدأ المواعيد الصيفية لغلق المحلات بنهاية الشهر الجاري، تحديدًا في أخر جمعة من هذا الشهر، حيث تبدأ المحلات والمطاعم والورش والمولات والكافيهات العمل وفق التوقيت الصيفي الذي تحدده وزارة التنمية المحلية، حيث قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه حسب القرار الوزاري 456 لسنة 2020، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي للمحلات التجارية بداية من الجمعة الأخيرة لشهر إبريل، ويستمر عمل المحلات حتى الخميس الأخير من سبتمبر.

تبدأ المواعيد الصيفية للمطاعم والكافيها يوميًا من الخامسة صباحًا وتعلق الواحدة صباحًا، وتُتاح خدمات الدليفري للعمل 24 ساعة، أما مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فتبدأ الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءًا باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية التي تقدم خدمات عاجلة للمواط