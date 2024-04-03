كسور وبهدلة ومبلغ مالي| تفاصيل كارثية في أزمة سمية الخشاب وعبد الناصر زيدان مع رامز جلال

عادة ما يثير الفنان رامز جلال حالة من الجدل الواسع ببرنامجه التليفزيوني الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، وفي برنامج المقلب الذي يقدمه العام الحالي في رمضان 2024 ( رامز جاب من الآخر)، تسبب في أزمة للفنانة سمية الخشاب، والإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، فماذا حدث؟

أزمة سمية الخشاب من رامز جلال

تعيش الفنانة سمية الخشاب في الوقت الحالي أزمة كبيرة، بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء تصوير حلقة ضمن برنامج المقالب " رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث تواجدت سمية الخشاب داخل أحد المستشفيات الكبرى، لعمل MRI على القدم والكتب، وتواصل رحلة علاجها حتى الآن.

وفي لقاء تليفزيوني أكدت سمية الخشاب:

« للأسف، تم اجتزاء ومونتاج مشاهد كتيرة من الحلقة التي تم عرضها، والتي أشكو فيها من تعرضي للإصابة وأطلب وقف التصوير لكن دون جدوى، وكان هناك تعمد لإخفاء إصابتي بآلام شديدة في الكتف والقدم، أعاني من مشاكل صحية ضخمة بسبب السقوط المفاجئ بهذا العنف، ولدي تقارير طبية من المستشفى لتلك الإصابات، التي وصلت إلى درجة الكسر في كعب القدم، واضطررت لنزع الجبس الطبي بسبب تصوير مسلسلي بـ 100 راجل، حتى لا يواجه منتجه مشاكل قانونية...

والغريب في الأمر هو عدم اهتمام أو تواصل رامز جلال أو أي من القائمين على البرنامج بي للاطمئنان على صحتي، هو إحنا في غابة ولا إيه مش مهم أأذي الناس، المهم مصلحتي فقط، دي مهزلة لا يمكن السكوت عليها، برامج المقالب موجودة في العالم كله وقدمتها مع رامز عدة مرات لكن كان بعلمي، لكن في رامز جاب من الآخر كان هناك تعمد لإيذاء الضيوف في صحتهم وهو مرفوض على كافة المستويات».

وشددت سمية الخشاب: «لن أترك حقي من رامز جلال، وقبل ساعات ذهبت إلى المستشفى لإجراء أشعة رنين مغناطيسي، ومنذ اليوم الثاني قمت باتخاذ تحرك قانوني اختصمت فيه رامز والقائمين على البرنامج، ومش هسيب حقي، و MBC ليست خصمًا في هذه الأزمة وليست طرفًا على الإطلاق، لأنها مجرد محطة للعرض، ويجمعني بهم كل احترام وتقدير».

تعرض عبد الناصر زيدان لكسر

كان الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، قد تعرض لكسور في الذراع أيضًا، بسبب برنامج رامز جاب من الآخر، مهددًا إدارة البرنامج بسبب عرض الحلقة ونشر صورته من البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا:

«كنت أتمنى أن يكون هناك حل لأزمتي مع MBC قبل ظهور هذا البرومو، وما زلت أنتظر بكل احترام وتقدير موقفًا إيجابيًا من مؤسسة عريقة بوزن هذا الكيان...

ويبدو أن الأمر يسير في اتجاه لم أكن أود أن نذهب إليه، وهناك عدم اهتمام متعمد من المسئولين عن قناة MBC في مصر لما أصابني من أضرار كبيرة يوم تصوير المقلب مع رامز جلال في دبي».