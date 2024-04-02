95 جنيها للكيلو| كحك العيد في متناول الجميع.. وهنا أقل سعر بمصر

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يتسائل الكثير من المواطنين عن أسعار كحك العيد، خاصة وأنه ما يميز العيد ويتكالب الجميع لشراءه أو عمله في المنزل، ليتم تقديمه كتسالي في الأجواء الاحتفالية، ومع ارتفاع اسعار السلع في الآونة الأخيرة، بدء الجميع يتسائل عن أسعار الكحك والبسكويت...

أسعار كحك العيد

أقرت الشركة العامة لمخابز بوزارة التموين القاهرة الكبرى، أسعار كحك العيد 2024، حيث قامت الوزارة بطرح كحك العيد عبر منافذ الشركة ، وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و 25%، وفقًا للأسعار الآتية:

• الكحك العيد السادة 95 جنيهًا للكيلو

• كعك ملبن 140 جنيهًا

• كعك بالمكسرات بسعر 210 جنيهًا

أسعار كعك العيد في معارض أهلاً رمضان

• سجلت أسعار بسكويت العيد السادة تبدأ من 130 جنيهًا للكيلو

• أسعار الكعك السادة تبدأ من 150 جنيه

• تبدأ أسعار البيتي فور من 170 جنيه للكيلو

• تبدأ أسعار الغُريبة من 170 جنيه للكيلو

منافذ مستقلة بـ كحك العيد

كشف اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل طرح الوزارة كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%.

وقال «أشرف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "ستطرح في منافذ مستقلة منعا من حدوث تداخل في استخدام كروت الخبز البلدي".

وأضاف: "منافذنا منتشرة على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة بواقع 15 منفذا بالإضافة إلى كل مجمعات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع المحافظات بالوجه البحري والوجه القبلي".

وتابع: "نحن معنيون بتوفير منتجات رمضان للشعب المصري، وكُلفنا بتوفير منتجات كحك العيد بجودة عالية وأسعار متميزة تحقق التوازن في الأسعار للتعامل مع موجة الغلاء، وسنطرح البسكويت والكعك والبوتيفور وتبدأ من 1 كيلو والأسعار تبدأ من 140 جنيه للكيلو، وسنطرح أيضا العلب المشكلة التي تصل إلى 5 كيلو ويبدأ سعر العلبة من 155 جنيه".

أصل كحك العيد

يعود أصل كلمة كحك العيد المعاصر يعود، إلى الدولة الطولونية، فكانت تصنع في قوالب منقوشة عليها عبارة «كل واشكر».. ولكن الكحك من اصل مصر القديمة، حيث وجد علماء الآثار طريقة وصور الكحك منقوشة على جدران المعابد في الأقصر ومنف وفي القبر في هرم خوفو في الجيزة.