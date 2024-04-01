التموين تكشف تفاصيل طرح منتجات كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%

كشف اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل طرح الوزارة كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%.

وقال «أشرف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "ستطرح في منافذ مستقلة منعا من حدوث تداخل في استخدام كروت الخبز البلدي".

وأضاف: "منافذنا منتشرة على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة بواقع 15 منفذا بالإضافة إلى كل مجمعات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع المحافظات بالوجه البحري والوجه القبلي".

وتابع: "نحن معنيون بتوفير منتجات رمضان للشعب المصري، وكُلفنا بتوفير منتجات كحك العيد بجودة عالية وأسعار متميزة تحقق التوازن في الأسعار للتعامل مع موجة الغلاء، وسنطرح البسكويت والكعك والبوتيفور وتبدأ من 1 كيلو والأسعار تبدأ من 140 جنيه للكيلو، وسنطرح أيضا العلب المشكلة التي تصل إلى 5 كيلو ويبدأ سعر العلبة من 155 جنيه".