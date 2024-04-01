هل يدخل"كحك العيد"قائمة المقاطعة؟ حلويات شهيرة في مصر تثير الجدل بسبب انتمائها

أيام قليلة ويحل علينا عيد الفطر 2024، وبدأت محلات الحلويات الكبرى في عرض أسعار كحك العيد 2024، ويعتبر الكحك والبسكويت من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر عند المصريين، وتختلف الأسعار حسب جودة المنتج والإضافات، وتشهد الأسعار هذا العام ارتفاعا كبيرا في معظم محلات الحلويات، وفيما يلي منيو أسعار الكحك والبسكويت في محلات العبد وإيتوال وبسكو مصر ولابوار.

كحك العيد

المساندة الأمريكية للحرب الإسرائيلية

كما بدأ بعض الناشطين بوسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتويتر يتساءلون حول ما إذا كان يجب مقاطعة شركة بسكو مصر، كونها مستحوذ عليها من شركة أمريكية هي شركة كيلوجز المدرجة في بورصة نيويورك خاصة مع اقتراب عيد الفطر، حيث تنتج الشركة منتجات العيد التي يقبل عليها المصريون مثل الكحك والبسكويت وغيرها من المنتجات التي يحتفل بها المصريون في العيد.

وتساند الحكومة الأمريكية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعمها لتل أبيب في تلك الحرب، سواء بالأموال أو بالسلاح، وهو ما نتج عنه حملات شعبية في الوطن العربي ومنها مصر لمقاطعة المنتجات الأمريكية وفروع الشركات التي تنتشر في عدة دول عربية ضمن مساندة القضية الفلسطينية، وللضغط على الحكومة الأمريكية لوقف دعمها للحكومة الإسرائيلية.

ووفق الموقع الإلكتروني لشركة كيلوجز، يمتد أثر الصناعة العالمية لشركة كيلوجز في مناطق: شمال أمريكا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسوق ما يقرب من 1.800 منتج في أكثر من 180 دولة.

كيف أصبحت بسكو مصر أمريكية؟

وتشمل العلامات التجارية الهامة في المنطقة برينجلز وكوكو بوبس وسبيشال كيه ورايس كريسبيز وفروستيز وشيز ايت وكورن فليكس كيلوجز، بالإضافة إلى علاماتها التجارية المصنعة محليًا في مصر، تيميز سيريالز وبيسكو مصر وكوكوا لوفرز وداتو وغيرها، وذلك وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

ويرجع تاريخ استحواذ الشركة الأمريكية كيلوجز على أغلبية أسهم شركة بسكو مصر إلى 12 يناير عام 2015، عندما أعلنت شركة كيلوجز المدرجة في بورصة نيويورك، استحواذها على نسبة 85.93% أي ما يعادل 9.8 مليون سهم من أسهم شركة بسكو مصر، على أساس عدد الأسهم المعروضة للشركة، من خلال البورصة المصرية، اعتبارا من انتهاء عرض الشراء الإجباري.

وبدأت عملية عرض الشراء الإجباري للشركة بمصر في أكتوبر 2014 وانتهت في 11 يناير 2015 بعد ثلاثة أشهر، وتقدمت كيللوجز بعرض نهائي بلغ 89.86 جنيه مصري للسهم.

وتعد شركة بسكو مصر المدرجة في البورصة المصرية، إحدى الشركات الرائدة في مجال المخبوزات بمصر، وتقدم منتجات رائجة، ويعمل بها 3 آلاف و300 عامل، وتمتلك ثلاثة مصانع، ولديها تاريخ عريق في السوق المصرية يرجع إلى عام 1957.

وكانت أعلنت الشركة المصرية للأغذية -بسكو مصر- عن تلقيها إخطارات لعدد من المساهمين بالشركة يمثلون نحو 59.9% قبولهم بيع كامل أسهمهم في الشركة استجابة لعرض الشراء الأعلى سعرا والمقدم من شركة كلوجز، والبالغ قدره 89.86 جنيه للسهم، مشيرة إلى أن المساهمين سيقومون بإيداع كامل أسهمهم لتنفيذ عملية البيع وفقا لقواعد ولوائح عرض الشراء الإجباري.

والجدير بالذكر، أن رأس مال بسكو مصر المصدر والمدفوع كان يبلغ 92 مليون جنيه خلال عملية البيع، موزع على 11.5 مليون سهما بقيمة إسمية تبلغ 8 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ قيمتها السوقية في البورصة أكثر من 918 مليون جنيه.

كحك العيد في بسكو مصر

وسوف نرصد لكم اسعار كحك وبسكوت العيد 2024، والتي جاءت كالتالي: