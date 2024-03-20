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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024 وهنا ستجده بخصم 40%

الكيلو بكام| أسعار
الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024 وهنا ستجده بخصم 40%

يعتبر الكحك والبسكويت من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك التي يحرص على القيام بها المصريين في كل مكان. وخلال شهر رمضان يبدأ الكثيرين في التساؤل عن أسعار كحك العيد 2024 لشرائه من أفضل مكان يتسم بالجودة المميزة والسعر المناسب. 

أسعار كحك العيد 2024

بمزيج من الدقيق والسمن والحليب، يتم صنع كحك العيد الذي يتميز بالقوام الناعم والمذاق الشهي ليعبر عن فرحة المصريين بقدوم عيد الفطر المبارك. واستعدادًا لطرح الكحك والبسكويت في الأسواق المصرية خلال الأيام القادمة، أعلنت بعض محال الحلويات قائمة أسعار كحك وبسكويت عيد الفطر 2024 التي جاءت كالتالي:

  • علبة كحك العيد المشكل (16) قطعة بسعر 125 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد المشكل (32) قطعة بسعر 240 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد السادة وزن كيلو بسعر 250 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد مشكل وزن كيلو ونصف بسعر 370 جنيه مصري.
  • علبة كحك علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو بسعر 480 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو ونصف بسعر 600 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد مشكل وزن 3 كيلو بسعر 740 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد مشكل وزن 4 كيلو بسعر 1050 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد مشكل وزن 5 كيلو وربع بسعر 1300 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد مشكل وزن 6 كيلو بسعر 1900 جنيه مصري.

أسعار كحك العيد المحشو

  • علبة كحك العيد عجمية 16 قطعة  بسعر 120 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد عجمية 32 قطعة  بسعر 230 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد عين جمل 16 قطعة  بسعر 150 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد عين جمل 32 قطعة  بسعر 290 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد فستق 16 قطعة  بسعر 170 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد فستق 32 قطعة  بسعر 330 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد ملبن 16 قطعة  بسعر 120 جنيه مصري.
  • علبة كحك العيد ملبن 32 قطعة  بسعر 230 جنيه مصري.

وارتفعت أسعار كحك العيد 2024 عن أسعار الكحك بالعام الماضي قرابة الـ80 جنيه في الكيلو حيث وصل سعر كيلو الحكك السادة عام 2023 إلى 170 جنيهًا مصريًا.

خصم 40%

وإذا كنت ترغب في شراء كحك العيد 2024 بخصم 40%، فيمكنك شرائه من منافذ وزارة الزراعة حيث أعلن سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة عن بدء طرح كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة بدءً من يوم 15 رمضان ضمن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" التي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

كما أكد على أن كحك العيد 2024 خضع لجميع معايير الجودة التي اعتمدها مركز البحوث الزراعية، وأنه تم إنتاجه بمعرفة مركز البحوث الزراعية وأخر بمعرفة المشروع الخدمي للتغذية المدرسية.

كل واشكر

ويعتبر كحك العيد عادة مصرية أصيلة تعود للعهد المصري القديم عندما كان يقدم في الأعياد أو أثناء زيارة القبور والموتى. وخلال الدولة المصرية القديمة كان يتميز الكحك بهدف ديني كما كان مختوم علي رمز الإله (رع). أما الكحك في شكله المعاصر فيعود إلى الدولة الطولونية التي أسسها أحمد بن طولون في مصر حيث كان يتم صنعه في قوالب منقوش عليها عبارة (كل واشكر).

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