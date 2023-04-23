زي المحلات.. طريقة عمل كحك العيد

في حلقة جديدة من برنامج سفرة وطبليه المذاع قناه صدى البلد الفضائيه قدمت الشيف هاله فهمي طريقة مميزة لصنع كحك العيد بنفس طريقة المحلات في البيت والمقادير متاحة في كل بيت .



نصف كيلو سمنة من العلبة

ثلث كوب سكر بودر

كيس بيكنج بودر

ذره ملح

كوب ميه

معلقه صغيره ريحة كحك

طريقه التحضير

ويتم وضع السمنة الباردة على السكر البودر ويتم خفقهم ثم بعد ذلك نضع عليهم كيلو الدقيق وذرة الملح ورائحة الكحك ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ثم بعد ذلك يتم تقليبهم بطريقه البث وليس العجن.

ثم بعد ذلك يتم وضع عليها كوب ماء يتم وضعه ربع بربع ويتم عجنهم برفق ثم بعد ذلك يتم تقطيعها كرات وتدويره حتى لا يشقق ثم يتم تزينه بالبصامة بضغطة خفيفة.