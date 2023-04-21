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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمرضى السكر .. 8 نصائح عند تناول الكحك فى عيد الفطر

صدى البلد

يتميز عيد الفطر بالكحك والبسكويت، حيث لا يخلو منزل منه، ويتناوله الناس في أغلب الأوقات، إلا أن هذا يسبب ضررًا على بعض المرضى خاصة مرضى السكر.

ويجب على مريض السكر اتباع بعض النصائح حتى يقضي العيد في صحة وأمان، ولا تحدث مضاعفات صحية، وذلك حسب ما ذكر أحد المواقع.
 

لمرضى السكر .. 8 نصائح عند تناول الكحك فى عيد الفطر

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_ تناول الكحك كوجبة مستقلة في الإفطار، بجانب ضرورة تناوله مع الوجبات الرئيسية وتناول قطعة أو قطعتين فقط من الحلوى خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر.

نصائح عيد الفطر

_ الإفراط في تناول كحك العيد قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.
 

_ على مريض السكري الذي يعاني من مشاكل في ضغط الدم، الحذر من تناول كميات كبيرة من الكحك.

_ تقليل الدهون والسكر المضاف لكحك العيد من قبل ربات البيوت عند تحضير هذه الحلوى في المنزل.

_ نوصي مريض السكر إذا رغب في تناول الكعك في وجبة الإفطار بعدم تناول أي نشويات أخرى على مدار اليوم.

_ من المهم إضافة كميات كبيرة من الخضروات إلى الوجبات لأنها تساعد على الشبع، بالإضافة إلى أنها تقلل من امتصاص الجسم للكربوهيدرات التي يحتوي عليها كعك العيد.

_ ضرورة الاكتفاء بتناول قطعة واحدة من كل نوع حتى لا يتعرض المريض لارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مبالغ فيه.

_ ضرورة الحرص على قياس نسبة السكر في الدم قبل تناول المخبوزات وبعدها، وممارسة نشاط حركي حتى يساعد على عدم تخزين الدهون والسكريات في الجسم

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