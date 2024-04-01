4 طائرات.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مساعدات جوا إلى غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أجرت عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إنه في يوم 31 مارس، الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غزة، أجرت القيادة المركزية الأمريكية عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر.

ووفقا للقياجة المركزية الأمريكية، شملت العملية المشتركة 4 طائرات من طراز C-130 تابعة للقوة الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في عمليات الاسقاط الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأَافا القيادة أن الطائرات ألامريكية أسقطت أكثر من 50,000 وجبة جاهزة للأكل في شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

وأشارت القياجة في بيانها، أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الإمريكية، تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وقالت إن عمليات الإسقاط الجوي هذه تعد جزءاً من جهد متواصل، يستمر التخطيط لعمليات اسقاط جوي للمساعدات لاحقاً.