عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 طائرات.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مساعدات جوا إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أجرت عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إنه في يوم 31 مارس، الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غزة، أجرت القيادة المركزية الأمريكية عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر.

ووفقا للقياجة المركزية الأمريكية، شملت العملية المشتركة 4 طائرات من طراز C-130 تابعة للقوة الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في عمليات الاسقاط الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية. 

وأَافا القيادة أن الطائرات ألامريكية أسقطت أكثر من 50,000 وجبة جاهزة للأكل في شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

وأشارت القياجة في بيانها، أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الإمريكية، تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية. 

وقالت إن عمليات الإسقاط الجوي هذه تعد جزءاً من جهد متواصل، يستمر التخطيط لعمليات اسقاط جوي للمساعدات لاحقاً.

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

منظمة غير حكومية: 400 طن مساعدات غذائية مقرر وصولها إلى غزة بحرا

غزة القيادة المركزية الأمريكية المساعدات الانسانية عمليات الاسقاط الجوي وزارة الدفاع الأمريكية الجيش الأمريكي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

نيويورك تايمز: إسرائيل طورت برنامجًا للتعرف على الوجوه في قطاع غزة

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حماس بشأن المساعدات الإنسانية لـ غزة

الرئيس السيسي يبحث مع أبومازن جهود مصر للتوصل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الموساد يطالب نتنياهو بتنازلات لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة وإطلاق سراح الأسرى

الرئيس الفلسطيني: الحكومة الجديدة تستهدف تعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة

ثلاثة أجيال انتهت في أيام.. عائلات بأكملها تموت بقطاع غزة؟

جامعة الدول تؤكد ضرورة العمل على إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

الموساد: المرونة في عودة النازحين لشمال غزة ستسمح بإطلاق سراح 40 محتجزا

ترشيحاتنا

4 طائرات.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مساعدات جوا إلى غزة

حق الشعب الفلسطيني.. حماس تبارك عملية الطعن في مركز للتسوق بـ أسدود

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف هدف حساس في إسرائيل |تفاصيل

بيان عاجل من مستشفى إسرائيلي بعد إجراء عملية جراحية لـ نتنياهو

يوم الأرض الفلسطيني.. عبدالناصر أبوعون: أقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية لدعمها المستمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ