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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة غير حكومية: 400 طن مساعدات غذائية مقرر وصولها إلى غزة بحرا

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية في غزة

يصل ما يقرب من 400 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة عن طريق السفن في الأيام المقبلة، وفقا للمنظمة غير الحكومية التي تنظم عمليات التسليم في القطاع، وفقا لـ سي ان ان.

وقال خوان كاميلو، مدير التوعية المجتمعية في World Central Kitchen، إنه سيتم تقديم المساعدات للأشخاص في الجزء الشمالي من القطاع.

وأضاف كاميلو إن سفينة 'أوبن آرمز'، وهي سفينة الإنقاذ التي سلمت مساعدات إلى غزة في وقت سابق من هذا الشهر، تقوم بقطر بارجة، بينما تحمل سفينة الشحن 'جنيفر' المساعدات أيضًا.

وتابع المطبخ المركزي العالمي، أن السفن كانت تحمل أيضًا آلات لتسريع عملية تفريغ السفن، وأنها كانت تقوم بتوصيل التمور المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للفلسطينيين الذين يحتفلون بشهر رمضان.

غزة سفينة الإنقاذ جنيفر شهر رمضان

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