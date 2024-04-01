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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حماس بشأن المساعدات الإنسانية لـ غزة

غزة
غزة

قال مصدر رسمي فلسطيني، إن بيان ما يسمى بـ وزارة داخلية حماس حول دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمس لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر الرسمي الفلسطيني لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "أننا سنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة الشعب الفلسطيني، ولن ننجرر خلف حملات إعلامية مسعورة تغطي على معاناة الشعب في قطاع غزة وما يتعرض له من قتل وتهجير وتجويع".

وأضاف المصدر الفلسطيني: "نقول لأبواق حماس ومن يروج لها، أن معاناة شعبنا ودمه النازف والتدمير الشامل للقطاع أكبر من المزايدات وأكبر من المشاريع الحزبية الضيقة، ونناشد شعبنا الاستمرار بالتلاحم والتراحم كما عهدناكم دائما".

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