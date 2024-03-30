مسؤول إسرائيلي عن المفاوضات مع حماس: جيشنا لن يذهب إلى أي مكان

علق مسؤول سياسي إسرائيلي، مساء اليوم السبت، على سؤال "اليوم التالي" في قطاع غزة بعد انتهاء الجرب، وقال "سنكون في غزة ورفح وخانيونس وفي القطاع بأكمله لسنوات قادمة"، وأكد أن "الجيش الإسرائيلي لن يذهب إلى أي مكان".

وقال المسؤول الإسرائيلي فيما يتعلق بإصرار إسرائيل على منع عودة أهالي قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة: "هذه ورقتنا لإعادة الجنود في المرحلة الثانية من الصفقة، وسيكون من الخطأ التخلي عنها الآن"، وفقا لما ذكرته القناة 14 العبرية.

وأضاف "العودة غير المنضبطة ستؤدي إلى تجديد حكم حماس في مدينة غزة ومحيطها، وهي قلب القطاع"، وزعم أن حركة حماس اليوم ليس لها حكم هناك وقدراتها العسكرية محدودة".

وفيما يتعلق بالتفويض الممنوح للوفد الإسرائيلي الذي سيغادر، قال المسؤول السياسي إنه إذا تخلت حماس عن مطالبها الأساسية - إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والاتفاق على إطلاق سراح عدد معقول من الأسرى، فإن رئيس الموساد لديه تفويض لعرض عودة النساء والأطفال فقط إلى شمال قطاع غزة.

وفيما يتعلق بعملية الجيش الإسرائيلي في رفح وأسباب التأخير، قال المسؤول "سيكون هناك تحرك، وهذا قرار نهائي"، موضحا أن سبب التأجيل لا يتعلق بالمفاوضات مع حماس، بل بأسباب عملياتية لا يمكن تفصيلها لأسباب رقابية".

وأضاف :أن نحو 300 ألف من أصل 1.4 مليون نازح في رفح هم من سكان خان يونس الذين من المفترض أن يعودوا إليها - ولا يمكن إعادتهم طالما أننا نقاتل هناك".