وزير إسرائيلي يهاجم دعوات المرونة في المفاوضات مع حماس: ضغوط غير مسئولة

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، المظاهرات في إسرائيل التي تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإظهار المرونة في المفاوضات، قائلا إن "المسئول الوحيد عن عدم عودة الأسرى الإسرائيليين هو يحيى السنوار".

وأضاف سموتريتش أن الضغط يجب أن يكون موجها إليه فقط، وأي شيء آخر يضر بفرصة إعادتهم آمنين وسريعين ومنتصرين في الحرب.

وعن الدعوات لتليين المواقف في المفاوضات، قال: "هذا الطلب أثبت مرارا وتكرارا أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة تشدد السنوار في مواقفه، ويجعل عودة الأسرى أبعد".

وأضاف: "أدعو رئيس الوزراء إلى الوقوف بحزم في وجه الضغوط غير المسئولة التي تعرض البلاد للخطر وتضر بأهداف الحرب".