جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام 28-29-30 من مارس الجارى فى تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والإحتياجات الأساسية لدعم المواطنيين الفلسطينيين.

حيث إستمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية تنفيذ أعمال الإسقاط الجوى من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية

ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة .

قطاع غزة

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولى لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التى يتعذر الوصول إليها براً داخل القطاع .

يأتي ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

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