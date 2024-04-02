البلدي والمستورد والبانيه والصدور والأوراك| القائمة الكاملة لأسعار الفراخ والبيض بعد تخفيضها رسميًا

قبيل حلول أيام عيد الفطر المبارك، يتسائل الجميع عن أسعار الدواجن في الأسواق، خاصة وأن الكثير من التجار في الأسواق يقومون بغلق محالهم التجارية خلال أيام العيد، الامر الذي يستدعي شراء المواطنين احتياجاتهم من السلع الاساسية واللحوم والدواجن قبل حلول العيد.

تراجع أسعار الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم الثلاثاء، في الأسواق، مع بداية التعاملات في المزارع والأسواق، وذلك قبل أيام قليلة من حلول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ما شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، فيما استقرت أسعار البيض، حيث جاءت الأسعار:



• الفراخ البيضاء في المزرعة تسجل 85 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا

• الفراخ الأمهات 75 جنيه للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيه

• الفراخ الساسو الحمراء 94 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيها

• الفراخ البلدي بالمزرعة 75 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا

• كيلو البانية يتراوح ما بين 190 لـ 220 جنيهًا في الأسواق

• كيلو الأوراك يتراوح ما بين 85 و 105 جنيهًا

• الكبد والقوانص يتراوح سعرها ما بين 90 و 100 جنيه للكيلو

• الاجنحة تتراوح ما بين 45 و 60 جنيه

أسعار البيض بل الأسواق

• بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جنيه

• سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح ما بين 140 لـ 145 جنيه

• كرتونة البيض البلدي 150 جنيه

مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار السيد القصير، من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.