انخفاض كبير.. بشرى سارة من شعبة الدواجن بشأن أسعار البيض والفراخ| تفاصيل

لا تغفل الحكومة لحظة واحدة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات غير المبررة خلال الأشهر الأخيرة.

السلع

خفض أسعار الدواجن والبيض

وفي هذا الصدد، قال ثروت الزيني، نائب رئيس شعبة الدواجن، إن الإنتاج والإتاحة السبيل الوحيد لتراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة، متوقعًا حدوث انخفاض آخر في الأسعار خلال أسابيع قليلة.

وأضاف الزيني، في تصريحات تليفزيونية، أن الاستهلاك خلال شهر رمضان يزيد بنسبة تتراوح بين 30% و35% عن الطبيعي.

وأكد حرص منتجي الدواجن على خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مستشهدًا بإطلاق الاتحاد مبادرة لخفض أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة بنسبة 15%.

وأشار إلى بيع كيلو الدواجن في المزرعة بـ 85 جنيهًا، وطبق البيض في منافذ الشركة القابضة ومنافذ وزارة الزراعة بـ 140 جنيهًا للمواطنين.

ولفت إلى أن توفير النقد الأجنبي وثبات وتراجع أسعار الأعلاف شيء إيجابي يشجع المربين على الاستمرار في الصناعة.

وذكر أن الصناعة قائمة وتحقق اكتفاء ذاتيًا، مطمئنًا المواطنين: “خلال أسابيع قليلة سنشهد تراجعًا كبيرًا في أسعار الدواجن، وأتوقع أنها تكسر 80 جنيهًا بسعر المزرعة”.

الدواجن والبيض

الأسعار في حالة نزول

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك عددًا من السلع شهدت انخفاضًا خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن تشهد السوق في شهر أبريل الجاري انخفاضًا كبيرًا في أسعار الكثير من السلع.

وأضاف "عبد الله"، أن ما يحدث في السوق المصرية هو السيطرة على الأسعار من خلال عدد من المبادرات والجهود للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الاضطراب في الأسواق بدأ يتلاشى بعد السيطرة على أسعار الصرف، مؤكدًا أن الأسعار في حالة نزول، خاصة ونحن في شهر رمضان.

وأوضح أن الإجراءات الخاصة بالحكومة بخصوص السلع الاستراتيجية ساهمت في ضبط السوق، ومن المتوقع أن نشهد انخفاضا غير مسبوق بالسلع خلال هذا العام.

الدكتور فرج عبد الله

أسعار الدواجن بعد المبادرة

وشهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة هبوطا على مدار اليومين الماضيين، حيث يسجل الكيلو 87 إلى 88 جنيها، ويصل للمستهلكين بين 95 و96 جنيها، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 97 جنيها مقابل 105 جنيهات.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024، وتنفيذ ذلك في الأسواق، وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

الدواجن

خفض الأسعار بنسبة 15%

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تقريرًا أعده السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة لاتحاد العام لمُنتجى الدواجن، لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.

وقال وزير الزراعة، فى تقريره، إن تلك المبادرة تأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، لا سيما فى ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأوضح أن الاتحاد العام لمُنتجى الدواجن، أعلن عن تلك المبادرة أمس، فى إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممثلى الشركات والجهات المعنية.

وأضاف أنه نتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية فى المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها اعتبارًا من اليوم، وفى ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتى كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة بأسعار مناسبة.

وزير الزراعة

خفض سعر كرتونة البيض

فى السياق ذاته، أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن خفض أسعار الدواجن بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيهًا، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 145 جنيهًا من مستويات 156 جنيهًا، وسيتم تنفيذ المبادرة بدءًا من اليوم.