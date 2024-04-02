عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

انخفاض كبير.. بشرى سارة من شعبة الدواجن بشأن أسعار البيض والفراخ| تفاصيل

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

لا تغفل الحكومة لحظة واحدة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات غير المبررة خلال الأشهر الأخيرة.

السلع 

خفض أسعار الدواجن والبيض 

وفي هذا الصدد، قال ثروت الزيني، نائب رئيس شعبة الدواجن، إن الإنتاج والإتاحة السبيل الوحيد لتراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة، متوقعًا حدوث انخفاض آخر في الأسعار خلال أسابيع قليلة.

وأضاف الزيني، في تصريحات تليفزيونية، أن الاستهلاك خلال شهر رمضان يزيد بنسبة تتراوح بين 30% و35% عن الطبيعي.

وأكد حرص منتجي الدواجن على خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مستشهدًا بإطلاق الاتحاد مبادرة لخفض أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة بنسبة 15%.

txt

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل| السكر ب12 جنيه والحر بهذا الثمن.. تفاصيل

txt

هنرجع لأسعار زمان.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السلع

وأشار إلى بيع كيلو الدواجن في المزرعة بـ 85 جنيهًا، وطبق البيض في منافذ الشركة القابضة ومنافذ وزارة الزراعة بـ 140 جنيهًا للمواطنين.

ولفت إلى أن توفير النقد الأجنبي وثبات وتراجع أسعار الأعلاف شيء إيجابي يشجع المربين على الاستمرار في الصناعة.

وذكر أن الصناعة قائمة وتحقق اكتفاء ذاتيًا، مطمئنًا المواطنين: “خلال أسابيع قليلة سنشهد تراجعًا كبيرًا في أسعار الدواجن، وأتوقع أنها تكسر 80 جنيهًا بسعر المزرعة”.

الدواجن والبيض 

الأسعار في حالة نزول

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك عددًا من السلع شهدت انخفاضًا خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن تشهد السوق في شهر أبريل الجاري انخفاضًا كبيرًا في أسعار الكثير من السلع.

وأضاف "عبد الله"، أن ما يحدث في السوق المصرية هو السيطرة على الأسعار من خلال عدد من المبادرات والجهود للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الاضطراب في الأسواق بدأ يتلاشى بعد السيطرة على أسعار الصرف، مؤكدًا أن الأسعار في حالة نزول، خاصة ونحن في شهر رمضان.

وأوضح أن الإجراءات الخاصة بالحكومة بخصوص السلع الاستراتيجية ساهمت في ضبط السوق، ومن المتوقع أن نشهد انخفاضا غير مسبوق بالسلع خلال هذا العام.

 الدكتور فرج عبد الله

أسعار الدواجن بعد المبادرة 

وشهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة هبوطا على مدار اليومين الماضيين، حيث يسجل الكيلو 87 إلى 88 جنيها، ويصل للمستهلكين بين 95 و96 جنيها، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 97 جنيها مقابل 105 جنيهات.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024، وتنفيذ ذلك في الأسواق، وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

الدواجن 

خفض الأسعار  بنسبة 15%

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تقريرًا أعده السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة لاتحاد العام لمُنتجى الدواجن، لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.

وقال وزير الزراعة، فى تقريره، إن تلك المبادرة تأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، لا سيما فى ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأوضح أن الاتحاد العام لمُنتجى الدواجن، أعلن عن تلك المبادرة أمس، فى إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممثلى الشركات والجهات المعنية.

وأضاف أنه نتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية فى المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها اعتبارًا من اليوم، وفى ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتى كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة بأسعار مناسبة.

وزير الزراعة

خفض سعر كرتونة البيض

فى السياق ذاته، أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن خفض أسعار الدواجن بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيهًا، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 145 جنيهًا من مستويات 156 جنيهًا، وسيتم تنفيذ المبادرة بدءًا من اليوم.

اسعار اسعار السلع اسعار الدواجن والبيض خفض أسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض اليوم الأسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن بعد المبادرة خفض الأسعار سعر كرتونة البيض كرتونة البيض مدبولى سعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل| السكر ب12 جنيه والحر بهذا الثمن.. تفاصيل

هنرجع لأسعار زمان.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السلع

السكر بـ12.60|وزارة التموين: بدء صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر إبريل.. فيديو

السجن والغرامة.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم التضليل فيما يخص السلع

ترشيحاتنا

ننشر أقوال والدة الطفل "وسيم" ضحية الساكن الجديد في عمارة أكتوبر (خاص)

في أقل من أسبوع.. الأوقاف ترسل دفعة جديدة من اللحوم لأهالي غزة

تعليم لكل المصريين| 5 نماذج ناجحة من المدارس خلال فترة السيسي الجديدة.. و«صدى البلد» ينشر التفاصيل

أبو العينين: أتوقع أن ينخفض سعر الدولار في الفترة القادمة

نتنياهو: عملنا خلال محادثات القاهرة على صياغة مقترح جديد للهدنة في غزة

والدة الطفلة جوري: المتهم عمل حاجات وحشة مع ابنتي| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ