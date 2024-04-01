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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل| السكر ب12 جنيه والحر بهذا الثمن.. تفاصيل

صرف السلع التموينية
صرف السلع التموينية لشهر أبريل

صرف السلع التموينية لشهر أبريل.. مع بداية شهر أبريل، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين 1 من أبريل 2024، صرف مقررات السلع التموينية داخل بطاقة التموين، بأسعار مخفضة بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات التموينية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية لشهر أبريل ثابته مثل الشهر الماضي ولا يوجد بها أي تغيير، وأشار وزير التموين أن الكثير من أسعار السلع الغذائية شهدت انخفاضًا ملحوظًا.

استمرار طرح السكر الحر

ونوه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السكر الحر مستمر في طرحه علي البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وعقب المصيلحي أن وزارة التموين توفر ما يقرب من 30 صنفًا من السلع.

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