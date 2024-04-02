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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ85 جنيها.. بشرى للمواطنين بشان أسعار الدواجن

صدى البلد

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن كيلو الدواجن في المزرعة بـ 85 جنيها وكرتونة البيض تباع من 140 لـ 145 جنيها.

 

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وقال  سامح السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "دورة إنتاج الدواجن تأخذ وقت كي يحدث الانخفاض المطلوب الذي يشعر به المستهلك".

 

وأضاف سامح السيد: "انخفاض سعر الدواجن في المزرعة ينعكس على انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة المقبلة".

 

 وتابع سامح السيد :" توافر مدخلات الإنتاج وانخفاض أسعارها  يؤدي إلى خفض أسعار الدواجن في المستقبل القريب "، مضيفا:" دورة الإنتاج تأخذ 45 يوما ".

 

وأكمل سامح السيد:" خلال شهر سينخفض كيلو الدواجن عن سعر 85 جنيها".

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