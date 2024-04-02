الكرتونة بـ135 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض تشهد انخفاضا بالأسواق

تشهد أسواق الدواجن والبيض انخفاضا كبيرا نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة قى سبيل توفير الأعلاف من جهة ، ومن ناحية أخري أطلق رئيس مجلس الوزراء مبادرة تخفيض الأسعار نتیجة ماقدمته الدولة من تیسیرات لتخفیف العبء عن المستھلكین.

تراجع أسعار الدواجن



وفى هذا الصدد ، قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن والبيض بدأت تتراجع فى الأسواق وتصل غدا فى المزرعة إلي 85 جنيها بعد وصول سعرها إلي 100 جنيها وكذلك البيض سيصل سعر الكرتونة الواحدة إلي 135 جنيها.

وأضاف "الزيني " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن الطريقة الوحيدة لخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق هى الإنتاج والإتاحية وهو متوفر حاليا أمام المربيين ، مشيرًا إلى أن 70% من تكلفة الدواجن تتمثل فى الأعلاف .

صناعة الدواجن

وأكد " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن صناعة الدواجن من أهم الصناعات المصرية الواعدة فى مصر لذا يجب الحفاظ عليها وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج .

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار السيد القصير، من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

كيلو الفراخ الحية

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.