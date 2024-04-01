88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 1 أبريل

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 1 ابريل 2024.



أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

اسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 80 جنيها للكيلو،

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 87 و 88 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 80 جنيهًا للكيلو.



سعر الدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيه للكيلو.



أسعار البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 155 و 157 جنيها

البيض الأحمر تراوح بين 155 و 159 جنيها

و البلدي 160 و 161 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت



يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 و 33 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 12 و 13 جنيها.



الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 7.75 جنيه.

