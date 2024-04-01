انخفاض أسعار الدواجن غدا بنسبة 15 %.. وهذه عقوبة المخالفين طبقا للقانون

تشهد أسعار الدواجن خلال الساعات القليلة القادمة انخفاض ملحوظ ، يأتى ذلك وسط تأكيدات من الحكومة بأنه سيكون هناك إنخفاض لأسعار الدواجن بدءا من غدا الأربعاء الموافق 2 إبريل.

إنخفاض أسعار الدواجن

ووفق مبادرة رئيس مجلس الوزراء، ستنخفض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، على أن يبدأ تنفيذها بداية من يوم 2 أبريل 2024 في الأسواق، بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

وبدأت أسعار الدواجن في الانخفاض بالفعل في الأسواق بداية من هذا الأسبوع بتراجع حوالي 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع على مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلى 92 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر 87 جنيها بعد أن كان سعرها 107 جنيهًا منذ أيام قليلة وهذا يعنى انخفاضها 20 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها.

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 97 جنيها بعد أن سجلت أمس 114 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 80 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 87 جنيهًا

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 ل 250 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة كالتالي:

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البيض

ارتفع سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 148 لـ 155 جنيهًا.

وسعر كرتونة البيض الأبيض 146 لـ 155 جنيهًا.

تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 160 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المصري مبادرة لتخفيض الأسعار، وإعلان الاتحاد، سيصبح سعر كيلو الدواجن الحية في المزرعة 85 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض 140 جنيهًا.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".