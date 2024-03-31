هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

قال الدكتور أحمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبر الخيمة وعميد كلية زراعة جامعة عين شمس السابق، إن جميع الأسعار لجميع المنتجات انخفضت بشكل كبير ومحلوظ ومن ينكره جاحد.

وأكد أحمد جلال لـ صدى البلد، أن الدولة تخلصت بشكل نهائي من السوق السوداء، لافتا إلى أن الدولار متوفر في جميع البنوك.

وأشار عميد التعاون الزراعي إلى أن بعض التجار يبيعون بالأسعار القديمة، ولم يلتزموا بالأسعار الجديدة، موضحا أنه يجب علي المواطنين البحث عن الأماكن التي تبيع بأسعار مخفضة والاستجابة لمبادرة التخفيض.



وتابع أنه خلال الأيام القادمة سنشهد انخفاض كبير يحس به المواطن نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف، حيث تشير التوقعات إلى هبوط في أسعار هذه العناصر الأساسية لإنتاج الدواجن.



وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى 78 جنيها للمواطن في الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة علي انخفاض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين في الفترة الحالية انخفاض حاد في عدد كبير من السلع الاستراتيجية.