نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة 2024 والجامعات بشأن جدول مذاكرة العيد

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان، وبينما يشغل أذهان طلاب الجامعات والثانوية العامة كيفية قضاء أيام عيد الفطر، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات الثانوية العامة.

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس،إن بعض الطلاب يواجهون صعوبة في المذاكرة بعد فترة إجازة العيد، خاصة عندما يقضون فترة العطلة في النوم والترفيه، فقط بدون مراجعة أي مذاكرة، مناشدا “يمكن للطلاب التغلب على الأمر عن طريق إعداد خطة دراسية محكمة وتنظيم الوقت بطريقة سليمة”.

واضافت إنه يمكن للطلاب سواء بالمرحلة الثانوية العامة أو المرحلة الجامعية أن يستعدوا من الآن لإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



واشارت إلى أن تنظيم الحياة اليومية للطلاب والأهالي خاصة بعد خروجنا من شهر رمضان الكريم وإجازة عيد الفطر المبارك يعد من أهم الطرق لتهيئة الطالب للعودة إلى أجواء المذاكرة مرة أخرى بسرعة، وذلك من خلال تنظيم الوجبات من فطور وغداء وعشاء، وكذلك تنظيم أوقات النوم الصحيحة والكافية.

وأضافت سامية خضر لـ صدي البلد، أن طلاب الجامعات أكثر وعيا من طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات، لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالجدول طوال الفترة المتبقية من الدراسة ومعرفة أن الثانوية العامة هي فرصة عظيمة لتحقيق الهدف.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على مراجعة المنهج باستمرار دون التطرق إلي أي أخبار سلبية، ومتابعة كافة التعليمات بالمدارس، مشددة على الحضور بالمدارس.

وأشارت سامية خضر، إلي أن دور الأسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل، مؤكدة ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وأكدت سامية خضر أنه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر إلى أي معوقات من حوله.

وتابعت خضر، أنه مازال يوجد وقتا كافيا لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا، ونصحت ببدء مذاكرة السهل ثم الصعب.