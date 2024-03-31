خبراء: السيسي نقل الجامعات المصرية إلى العالمية بتخصصات جديدة وتجهيزات متطورة

منذ اليوم الأول لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل على ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وهو لا يتحقق إلا بمن خلال الاهتمام بالتعليم وتطوير القدرات والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وشهدت منظومة التعليم العالي خلال الـ 9 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الإنجازات، كما شهد قطاع التعليم العالي تطورا غير مسبوق في شتى المجالات.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بقطاع التعليم ،لافتاً أن إنجازات الدولة المصرية في قطاع التعليم لم يمكن حصرها في خبر أو تقرير واحد فقط ولكن يحتاج إلى كتب للتحدث باستفاضة لمعرفة ما حدث في التعليم في مصر في عهد الرئيس السيسي قائلا “ الانجازات التي حققها قطاع التعليم العالي كانت تحتاج لـ50عاماً حققها الرئيس السيسي في سنوات قليلة جدا.

تحسين البنية التحتية في الجامعات المصرية

وأشار الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحات لـ صدى البلد إلي تحسين البنية التحتية في الجامعات المصرية من خلال توفير المختبرات والمعامل المتطورة والمرافق الحديثة، تمت إضافة وتحديث المرافق الرياضية والمكتبات والقاعات الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب والأساتذة.

وأوضح أنه تم تحديث المناهج الدراسية في الجامعات لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، تم تنفيذ برامج تعليمية محدثة تعزز المهارات العملية والابتكار وريادة الأعمال.

وشجع الرئيس السيسي علي البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية من خلال توفير التمويل والموارد للباحثين وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، تم تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي لتحويل البحوث الأكاديمية إلى تطبيقات عملية وتقنيات مبتكرة.

وتابع تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال لتحسين فرص التوظيف وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، تم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وفعاليات توظيف لتوفير فرص التواصل بين الطلاب وأصحاب العمل.

وأضاف أن الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع التعليم العالي في مصر، وتعكس التركيز على تعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

ونوه بأنه لا يمكن حصر كم الانجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سطور انما تحتاج الي مجلدات كي يعرف الشعب المصري كم الانجازات الحقيقة الملموسة في كافة القطاعات.

من جانبه أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا وتحقيقًا لعدة إنجازات في مجال التعليم العالي.

وأشار الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدى البلد إلى بعض الإنجازات البارزة:

1. تحسين جودة التعليم: تم العمل على تحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية من خلال تحديث المناهج الدراسية وتطوير طرق التدريس وتعزيز البحث العلمي. تم تنفيذ برامج تطويرية لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتحسين كفاءتهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الابتكار والتفوق في الجامعات لتعزيز البحث العلمي والابتكار.

2. زيادة الاستثمار في التعليم العالي: تم تخصيص ميزانية أعلى للتعليم العالي في مصر بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين المرافق الجامعية. تم بناء وتجديد العديد من الحرم الجامعية والمباني التعليمية والمختبرات، وتوفير التجهيزات والتقنيات الحديثة، مما ساهم في توفير بيئة تعليمية محسنة للطلاب والباحثين.

3. تعزيز البحث العلمي والابتكار: تم تشجيع البحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية عبر إنشاء مراكز البحث المتخصصة وتوفير التمويل والدعم اللازمين تم تنظيم مسابقات ومؤتمرات وورش عمل علمية لتشجيع الطلاب والأساتذة على إجراء البحوث وتطوير الابتكارات التكنولوجية والحلول العلمية للتحديات الحديثة.

4. توسيع الفرص العلمية والتعليمية: تم توفير فرص أكثر للطلاب المصريين في الحصول على التعليم العالي من خلال زيادة عدد المنح الدراسية والبرامج التعليمية. تم تنفيذ برامج لتوسيع الوصول إلى التعليم العالي في المناطق النائية والمحرومة، وتعزيز التعليم الافتراضي والتعلم عن بعد.

5. التعاون الدولي والشراكات: تم تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي من خلال إقامة شراكات مع جامعات ومؤسسات عالمية.