عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

هترخص 15%| ضربة قاضية لـ أسعار الدواجن خلال ساعات.. بشرى خير

الدواجن
الدواجن

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

وكان أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلي 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلي 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان له ، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

أسعار الدواجن 

وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق هذا الأسبوع تراجع بحوالي 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع علي مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك ، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلي 92 جنيها  ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل بعد أن وصل إلي 105 جنيها.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 101 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 24 جنيها .

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين  وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.

txt

2 أبريل.. خفض أسعار الدواجن بنسبة 15%

txt

"منتجي الدواجن" يعلن مبادرة تخفيض الأسعار .. أعرف هتبقى بكام؟

من جانبه قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه أستجابة لتوجيهات القيادة السیاسیة ورئیس مجلس الوزراء، فإنه سيتم تخفيض الأسعار نتیجة ماقدمته الدولة من تیسیرات لتخفیف العبء عن المستھلكین.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أنه تم عقد إجتماع الیوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري برئاسة السيد القصير وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور ممثلي الشركات والجھات المعنیة ، وبعد المناقشة أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن مبادرة تخفیض الأسعار بن سبة من 10-15% لیكون سعر كیلو الفراخ الحیة فى المزرعة 85 جنیھا وسعر كرتونة بیض المائدة 140 جنیها للمنافذ والجملة، على أن یتم بدء العمل بھذه الأسعار خلال ھذا الأسبوع أعتباراً من الثلاثاء الموافق 2 ابريل المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ أعلن تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، في أكتوبر 2023؛  التي تضمنت الدواجن والبيض، لكن أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية غير متوفرة في الأسواق حاليًا، بل مقتصر تنفيذها في بعض الأوقات على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والمعارض السلعية.

أسعار الفراخ اليوم 

ثبتت صباح اليوم أسعار الدواجن بالبورصة الرئيسية، وهذه قائمة بالأسعار ويضاف للسعر المعلن لمحلات التجزئة نحو 5 - 10 جنيهات.

وتراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 88 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 133 جنيهًا، بينما البط البلدي وصل إلى 170 جنيهًا.

وكان تقرير سابق قد أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بأن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن يسجل 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض بين 25 - 33 جنيها، والكتكوت «ساسو» 11 - 12 جنيها، ولامس سعر البانية نحو  220-230 جنيهًا.

ووصل سعر البيض الأبيض 153 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 163 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 155 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 166 جنيهًا والبيض البلدي بين 165 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 170 جنيهًا.

بلغ سعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك

ويبلغ إنتاج مصر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة الأحمر 150 جنيها في المزرعة.
تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-165 جنيها.
سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.
تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 152 جنيها.
سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 163 جنيها للمستهلك.

الدواجن اسعار الدواجن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أسعار الفراخ البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

هل يتم إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟|لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

موضوعات متعلقة

الفجوة الدولارية تقل وخير كثير في الطريق.. مصر تستقبل قرض صندوق النقد خلال أيام

الأولى بالرعاية في أيد أمينة| 10 سنوات مبادرات رئاسية لدعم المصريين وتأهيل الشباب

بشرى سارة من التموين بشأن أسعار كحك العيد.. وخصم 10% لهؤلاء

إثيوبيا تدفع الثمن.. انتهاء مفاوضات سد النهضة وتحذير من مصر| ماذا يحدث؟

"أوبر كان عايز يخطفني"| 60 دقيقة أخيرة في حياة حبيبة الشماع تكشف مفاجآت مثيرة

انخفاض في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة| اِلحق اشتري

عيدية الرئيس للمصريين| قرارات عاجلة من الحكومة قبل عيد الفطر

وقف فوري لإطلاق النار.. هل تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن بشأن غزة؟

ترشيحاتنا

الحكم على المتهمين الأربعة في قضية قـ.تل اللواء اليمني حسن العبيدى.. اليوم

دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2024.. 8 كلمات تفرج عنك همك

الأونروا: إسرائيل يمكنها إدخال مئات الأطنان من المساعدات في دقائق

تخصصات تواكب سوق العمل.. توسعات جديدة في تطوير التعليم العالي المصري

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

تيشرتات بصور والدهما.. إيمي ودنيا سمير غانم تخطفان الأنظار

أرقام قياسية بالجملة لـ الفرعون المصري فى مواجهة ليفربول ضد برايتون

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ