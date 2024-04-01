هترخص 15%| ضربة قاضية لـ أسعار الدواجن خلال ساعات.. بشرى خير

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

وكان أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلي 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلي 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان له ، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

أسعار الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق هذا الأسبوع تراجع بحوالي 5 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع علي مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك ، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلي 92 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل بعد أن وصل إلي 105 جنيها.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 101 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 24 جنيها .

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.

من جانبه قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه أستجابة لتوجيهات القيادة السیاسیة ورئیس مجلس الوزراء، فإنه سيتم تخفيض الأسعار نتیجة ماقدمته الدولة من تیسیرات لتخفیف العبء عن المستھلكین.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أنه تم عقد إجتماع الیوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري برئاسة السيد القصير وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور ممثلي الشركات والجھات المعنیة ، وبعد المناقشة أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن مبادرة تخفیض الأسعار بن سبة من 10-15% لیكون سعر كیلو الفراخ الحیة فى المزرعة 85 جنیھا وسعر كرتونة بیض المائدة 140 جنیها للمنافذ والجملة، على أن یتم بدء العمل بھذه الأسعار خلال ھذا الأسبوع أعتباراً من الثلاثاء الموافق 2 ابريل المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ أعلن تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، في أكتوبر 2023؛ التي تضمنت الدواجن والبيض، لكن أسعار الدواجن والبيض ضمن المبادرة الحكومية غير متوفرة في الأسواق حاليًا، بل مقتصر تنفيذها في بعض الأوقات على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والمعارض السلعية.

أسعار الفراخ اليوم

ثبتت صباح اليوم أسعار الدواجن بالبورصة الرئيسية، وهذه قائمة بالأسعار ويضاف للسعر المعلن لمحلات التجزئة نحو 5 - 10 جنيهات.

وتراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 88 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 133 جنيهًا، بينما البط البلدي وصل إلى 170 جنيهًا.

وكان تقرير سابق قد أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بأن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن يسجل 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة.

بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض بين 25 - 33 جنيها، والكتكوت «ساسو» 11 - 12 جنيها، ولامس سعر البانية نحو 220-230 جنيهًا.

ووصل سعر البيض الأبيض 153 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 163 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 155 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 166 جنيهًا والبيض البلدي بين 165 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 170 جنيهًا.

بلغ سعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك

ويبلغ إنتاج مصر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة الأحمر 150 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-165 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 152 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 163 جنيها للمستهلك.