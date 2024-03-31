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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"منتجي الدواجن" يعلن مبادرة تخفيض الأسعار .. أعرف هتبقى بكام؟

صدى البلد

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة لتخفيض سعر الدواجن وأيضا البيض في الأسواق. 

يأتي ذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتخفيض الاسعار نتيجة لما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد  يتم تخفيض الأسعار بين ١٠ و١٥%، ليكون سعر الفراخ الحية في المزرعة 85 جنيها، وسعر كرتونه بيض المائدة 140 جنيها. 

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وبحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يتم بدء العمل بهذه الأسعار بداية من الثلاثاء القادم 2\4\2024 على أن تراجع نسبة الخفض في خلال الفترة القادمة.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 87 جنيهًا للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

وسجل سعر الوراك من 97 إلى 100 جنيه.

سعر الكبد والقوانص 105 جنيهًا.

كيلو الهياكل بـ 60 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا. 

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

  • تراوح سعر الطن بين 24 و26 ألف جنيه.
  • أسعار الذرة: وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه.
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 155 و165 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  95 إلى 97 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 27 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 26 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  13 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 80  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 85 و90 جنيهاً للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 98 جنيها ليصل إلى المواطن بنحو 105 جنيهات
  • وسعر الدواجن البلدي حر  125 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم 

  • سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و200 جنيهًا للكيلو الواحد.
  • سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.
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