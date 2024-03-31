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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاحد 31-3-2024، بقوة حيث هبط سعر الدواجن باكثر من 10 جنيها في الكيلو واحد.

 وكانت أسعار الدواجن قد ارتفعت بقوة مع بداية شهر رمضان 2024، بفعل زيادة الطلب.

 

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة القليلة المقبلة، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 87 و88 جنيهًا للكيلو. 

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وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وكانت أسعار الدواجن  قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الفترة الماضية، حيث سجّل السعر ارتفاعًا بأكثر من 40  جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي. 

وأكد  ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

وكانت قد سجل سعر الدواجن أمس، الثلاثاء 26-3-2024، نحو 95 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 106 جنيهات لـ الدواجن الساسو و120 جنيها لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 87 جنيهًا للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق. 

وسجل سعر الوراك من 97 إلى 100 جنيه.

سعر الكبد والقوانص 105 جنيهًا.

كيلو الهياكل بـ 60 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا. 

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

  • تراوح سعر الطن بين 24 و26 ألف جنيه.
  • أسعار الذرة: وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه.
  • وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 155 و165 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  95 إلى 97 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 27 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 26 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  13 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 80  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 85 و90 جنيهاً للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 98 جنيها ليصل إلى المواطن بنحو 105 جنيهات
  • وسعر الدواجن البلدي حر  125 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ اليوم 

  • سجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و200 جنيهًا للكيلو الواحد.
  • سجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

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