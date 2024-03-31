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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جديد في أسعار الدولار الآن وبنك التنمية الصناعية الأقل لـ الأخضر

صدى البلد

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الاحد 31-3-2024، تراجعه  في جميع  البنوك العاملة في مصر.

كانت أسعار الدولار شهدت هبوطا كبيرا بعد تحديد سعر عادل للجنيه المصري والقضاء على السوق السوداء في مصر، حيث وصل سعر الدولار في وقت سابق إلى 73 جنيها، أما الآن فيتراوح سعر صرف الدولار ما بين 48 و47 جنيها.

أسعار الدولار اليوم 

وصل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول إلى 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  بلغ 47.20 جنيه للشراء و47.30  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 47.20 جنيه للشراء و47.30  جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس 47.15  جنيه للشراء و47.25  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري 47.15 جنيه للشراء و47.25  جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد  47.15  جنيه للشراء و47.25  جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم البنك العربي الافريقي الدولي 47.20 جنيه للشراء و47.30  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.20 جنيه للشراء و47.30  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  47.20 جنيه للشراء و47.30  جنيه للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي  47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في بنك البركة 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع .

أقل سعر للدولار 

كان أقل سعر للدولار اليوم  47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات  47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي  47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع. 

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