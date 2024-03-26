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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وعواصف ترابية تضرب هذه المناطق.. أخبار تهمك

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الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 26-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3600 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3150 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25200 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:
سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.22 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 53.85 جنيه للبيع، و53.68 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.30 جنيه للبيع، و63.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.12 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي160.48 جنيه للبيع، و159.97 جنيه للشراء.

 قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة، والجميع لاحظ ذلك، وهناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الأمطار.
 

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حالة الجو من اليوم تتجه نحو الارتفاع في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة اليوم ترتفع عن أمس بـ 4 درجات، وأن هناك كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية.

 

وأشارت إلى أن هناك امتداد في مرتفع الجو سينتج عنه ارتفاع في حرارة الشمس، وأن محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن غدًا سيكون هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة غدًا ستكون 30 درجة، وبعد غد الخميس ستصل درجة الحرارة لـ 31 درجة، ولذلك على الجميع الحذر من التقلبات الجوية.

وأوضحت أن المناطق الموجودة في غرب البلاد مثل السلوم ومطروح سيكون بها رياح وسينتج عنها عواصف رملية وترابية، ولكن القاهرة لن يكون بها عواصف ترابية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالمحافظات:

 

القاهرة 26-17

الإسكندرية 25-17

مطروح 22-15

بور سعيد 26-16

الإسماعيلية 27-17

السويس 26-16

العريش 25-15

طابا 24-15

شرم الشيخ 27-18

الغردقة 26-16

الأقصر 28-17

أسوان 29-17

الوادي الجديد 27-13

شلاتين 28-18

حلايب 25-19
 

الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب الدولار الدولار اليوم درجات الحرارة

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