استقرار أسعار الذهب وانخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء| تفاصيل

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي ربما تعطي تلميحات إلى توقيت أول خفض لأسعار الفائدة لهذا العام.

وثبت الذهب في المعاملات الفورية عند 2170.59 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2171.20 دولار للأوقية.



كما استقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 906.10 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 % أيضا إلى 1009.14 دولار.

سعر الدولار

فيما انخفض الدولار اليوم بنسبة 0.02% في أحدث تداول، ليصل إلى 104.20 نقاط، بضغط من عمليات بيع الأسهم لجني الأرباح.

ومقابل الدولار الأمريكي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وبلغ في أحدث تداول 0.5999 دولار أمريكي.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2636 دولار، فيما علا اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.0840 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6540 دولار أمريكي.

وفي اليابان، انخفض الدولار بنسبة 0.04% مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، فيما ارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية بنحو 0.1% إلى 7.2487 للدولار.