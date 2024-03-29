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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال أيام قليلة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

قال الدكتور أحمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبر الخيمة وعميد كلية زراعة جامعة عين شمس السابق، إنه خلال الأيام القادمة سنشهد انخفاض كبير يحس به المواطن نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف، حيث تشير التوقعات إلى هبوط في أسعار هذه العناصر الأساسية لإنتاج الدواجن.
 

 انخفاض في اسعار الدواجن 

وتوقع أحمد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد، أن يستفيد المواطنون من هذا الانخفاض بعد انتهاء الدورة الجديدة لتربية الدواجن، التي تحتاج عادة إلى مدة تصل إلى 45 يومًا.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى 80 جنيها للمواطن في الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة علي انخفاض جميع السلع الأساسية وهو ما شعر به جميع المواطنين في الفترة الحالية انخفاض حاد في عدد كبير من السلع الاستراتيجية.

 

وأوضح، أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعودة مصر إلى مكانتها الزراعية العالمية، من خلال عدد من المشروعات الزراعية، حيث أنفقت الدولة على البنية الأساسية المليارات لخدمة مشروعات التوسع الأفقي بجنوب الوادي ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء، التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي.
 

وأردف جلال أن مصر بكل أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزارعين وكذا تنفيذ إجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأشار إلى المساحات الشاسعة التي تقوم الحكومة المصرية باستصلاحها في الأراضي الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك التأثير في التوازن البيئي للمناطق الصحراوية.

واستطرد أن الزراعة التقليدية انتهت في العالم كله، ويوجد طرق عالمية حديثة تستخدمها الدولة في الإنتاج الزراعي وربما تتفوق بها على العالم.

وأضاف جلال، أن الكرة الأرضية يعيش عليها 7.1 مليار نسمة، منوها بأن التحديات الأخيرة التي تواجه العالم تتطلب منا تعظيم الاستفادة من استخدام التكنولوجيا في الزراعة.

وشدد على أهمية التوسع في نشر تلك الثقافة والتوعية بشأن العائد والمردود على الفلاح عند استخدام تلك التقنيات الحديثة واستحداث الآليات التي لديه بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمزارعين لامتلاكهم وسائل الزراعة الحديثة.

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