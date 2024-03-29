50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر، تراجعا قويا ليصل إجمالي التراجع من اعلى سعر قبل أيام قليلة بنحو 30 جنيها، إذ وصل سعر الكيلو خلال موجة الزيادة مع بدايات شهر رمضان إلى نحو 125 جنيها أو يزيد في بعض المناطق للمستهلك، فيما هبط سعر البانيه بنحو 50 جنيها.

أسعار الدواجن الآن

تراجعت أسعار الدواجن ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 89-90 جنيها في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 93-110 جنيهات.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية ، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 50 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 190-210 جنيهات لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -260 جنيها، بفارق نحو 50 جنيها.

البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 93 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -125 الأيام الماضية لدى المحلات، بتراجع يزيد على 30 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 89-90 جنيها في المزرعة، و 94 وقد يصل إلى 115 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-145 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 100-115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 100- 120 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 190-230 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 65 -75 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 48-60 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 80 جنيهًا في المزرعة، و85 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي:

سعر كرتونة الأحمر 148 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-160 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 152 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 162 جنيها للمستهلك

اجتماع الحكومة

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية، وذلك خلال لقائه كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، قبل 3 أيام.

وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.