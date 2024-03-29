عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

الدواجن
الدواجن

شهدت  أسعار الدواجن اليوم في مصر، تراجعا قويا ليصل إجمالي التراجع من اعلى سعر قبل أيام قليلة بنحو 30 جنيها، إذ وصل سعر الكيلو خلال موجة الزيادة مع بدايات شهر رمضان إلى نحو 125 جنيها أو يزيد في بعض المناطق للمستهلك، فيما هبط سعر البانيه بنحو 50 جنيها.

أسعار الدواجن الآن

تراجعت أسعار الدواجن ليبدأ سعر الكيلو اليوم يتراوح بين 89-90 جنيها في المزرعة بعد نحو 100 جنيه، فيما يبدأ السعر للمستهلك من 93-110 جنيهات.

سعر كيلو البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية ، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 50 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 190-210 جنيهات لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -260 جنيها، بفارق نحو 50 جنيها.

البانيه

سعر كيلو الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 93 جنيها في المحلات بعد نحو 120 -125 الأيام الماضية لدى المحلات، بتراجع يزيد على 30 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 89-90 جنيها في المزرعة، و 94 وقد يصل إلى 115 جنيه للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-145 جنيها للكيلو.
  •  الدواجن الساسو: 100-115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 100- 120 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 190-230 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 65 -75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 48-60 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 80 جنيهًا في المزرعة، و85 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي: 

  • سعر كرتونة الأحمر 148 جنيها في المزرعة.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 155-160 جنيها.
البيض

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 152 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 162 جنيها للمستهلك

اجتماع الحكومة

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية، وذلك خلال لقائه كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، قبل 3 أيام.

وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.

اسعار الدواجن الدواجن أسعار الدواجن الآن سعر كيلو البانية سعر كيلو الفراخ اليوم سعر كرتونة البيض الأحمر أسعار البيض الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28 مارس 2024

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

95 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 27 مارس

أقل من 100 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 27-3-2024

بعد تراجعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

ترشيحاتنا

دعاء فجر الجمعة الثالثة من رمضان.. احرص عليه هذا فضله

قرص الغلة خطف روح رحاب بعد 20 يوما من مقتـ. ل خطيبها..صور

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أمريكا تعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية هاجمت سفناً حربية في البحر الأحمر

القادم أصعب .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بيومي فؤاد يبكي على الهواء ويوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف ورق الزبدة الأصلي من المغشوش

دوقو الشماسي .. شاهد إطلالات ملك الحسيني المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ