الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنخفض أسعار الدواجن يوما بعد يوم بالأسواق ، حيث بدأت البنوك في توفير الدولار، ما يسهم في تأمين مستلزمات الإنتاج ، ومع انخفاضه الآن إلى 50 جنيهًا، يُتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على تكلفة الأعلاف ويجب أن ينعكس ذلك على أسعار الدواجن.





أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر 94 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 83 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها ،



وارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 114 جنيها بعد أن سجلت أمس 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 83 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 ل 250 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ،



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.









أسعار البيض

• وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 140 ل 145 جنيهًا .



• وسعر كرتونة البيض الأبيض 138 ل 145 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.



وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أن عدم وجود سعر ثابت في الأسواق، هو اكبر مشكلة يتم مواجهتها، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود بورصة سلعية للدواجن.

وقال عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هناك مرض من ضمن الأمراض الوبائية أصاب الدواجن مما سبب في زيادة نسبة الدواجن النافقة

وتابع رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أنه في القريب العاجل سيتم انتاج لقاح خاص للوباء الذي أصاب الدواجن، مضيفا: “أتمنى في خلال أسبوعين مع استقرار الأوضاع وتوفير الدولار، أن يتم الانتهاء من أزمة الفيروس، وضبط سعر الدواجن”.