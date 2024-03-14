مرض وبائي.. رئيس شعبة الدواجن يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار الفراخ

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أن عدم وجود سعر ثابت في الأسواق، هو اكبر مشكلة يتم مواجهتها، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود بورصة سلعية للدواجن.

وقال عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هناك مرض من ضمن الأمراض الوبائية أصاب الدواجن مما سبب في زيادة نسبة الدواجن النافقة.

وتابع رئيس شعبة الدواجن، باتحاد الغرف التجارية، أنه في القريب العاجل سيتم انتاج لقاح خاص للوباء الذي أصاب الدواجن، مضيفا: “أتمنى في خلال أسبوعين مع استقرار الأوضاع وتوفير الدولار، أن يتم الانتهاء من أزمة الفيروس، وضبط سعر الدواجن”.