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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أسبوع.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين.. فيديو

الدواجن
الدواجن

 أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد قواعد لتحديد أسعار الدواجن في الوقت الحالي، موضحًا أنه من المفترض أن تنخفض أسعار الدواجن بعد انخفاض أسعار الأعلاف.

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في أول أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

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الدواجن: الأسعار ستنخفض في النصف الثاني من رمضان رغم التعويم لهذه الأسباب

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة إم بي سي مصر، أن الجميع لا يعرف المعايير في تحديد سعر الدواجن، ولكن بعد 21 يوما من الإفراجات الجمركية للأعلاف ستنخفض الأسعار.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة تسجل 96 جنيها وتباع في الأسواق بـ 110 جنيه، و112 في بعض المناطق، وأن أسعار طبق البيض وصل لـ 152 جنيه في المزرعة، وهناك منافذ يباع فيها بـ 140 تابع لوزارة الزراعة.

بعد أسبوع ستنخفض الأسعار

وكشف أن الأسبوع الأول في رمضان يشهد ارتفاعا في الأسعار، ولكن بعد أسبوع تنخفض الأسعار، ولذلك نؤكد أن الأسعار ستنخفض.

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