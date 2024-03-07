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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

 شعبة الدواجن: الفراخ هتنزل لـ 40 جنيها في هذه الحالة

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سعر كرتونة البيض يكون مساوي لسعر 5 كيلو علف، موضحًا أن سعر كيلو العلف بـ 25 جنيه، فكرتونة البيض تخرج من المزرعة بـ 125 جنيه، وتصل لـ المواطن بـ 130 جنيه.

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وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة إم بي سي مصر، أن الفترة المقبلة سيتم الإفراج عن السلع، والأعلاف، وسيكون هناك وفرة في الدولار، وبهذا سينخفض سعر الأعلاف، والدواجن.

وأوضح أن سعر الدولار كان في السوق السوداء بـ 60 جنيه، ولكن الآن انخفض بنسبة كبيرة، وأن سعر الدولار الآن بالبنوك مناسب، ومتوافر للمستثمرين.

وأشار إلى أن الأوضاع ستستقر خلال أسبوعين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك ضبط لسعر الأعلاف، وتنخفض أسعار الدواجن.

وكشف أن سعر الأعلاف إذا انخفضت لـ 22 ألف للطن، سيكون سعر الدواجن بين الـ 60 جنيه، والـ 65 جنيه، وأن سعر طن العف إذا عاد لما كان في 2021، ستعود أسعار الدواجن لـ 40 جنيه.

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