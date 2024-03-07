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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

98 جنيها.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأسعار

الدواجن
الدواجن

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سعر الدواجن اليوم وقال إن الأسعار في المزرعة تتراوح بين الـ 88 لـ 90 جنيه، والفراخ البلدي بـ 115 جنيه للكيلو.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة إم بي سي مصر، أن الفترة الأخيرة هناك انخفاضات بأسعار الأعلاف، وانخفض سعر طن الذرة لـ 10700، والصويا وصلت لـ 26 ألف جنيه للطن.

وأوضح أنه بعد تحديد سعر واحد للصرف سيكون هناك أخبار سارة للدواجن، ولكن ذلك سيستقر بعد أسبوعين، ولكت أسعار البيض ستظل مرتفعة لفترة.

وأشار إلى أن الانضباط في سعر الدواجن قد يكون بعد اتخاذ قرار بعد تداول الدواجن الحية، معلقًا :" كل منطقة بيتبيع الدواجن بسعر مختلف، ولكن السعر العادل للدواجن في الأسواق يكون بـ 100 جنيه، و98 جنيه".

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