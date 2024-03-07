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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|شعبة الذهب تعلن خبرًا مهمًا عن عيار21..الدواجن:الأسعار ستنخفض بالنصف الثاني من رمضان

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد لكم ابرزها فى التقرير التالى:

وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد يرتكز على تحقيق فائض أولي 3.5%

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري.

صندوق النقد الدولي: مشروع رأس الحكمة يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الذي أُعلن عنه مؤخراً سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة على مصر.

وزير الخارجية : الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع وحرمهم وأطفالهم من الحليب والغذاء والدواء.

نائب محافظ البنك المركزي: نعمل على اتخاذ إجراءات للحد من التضخم

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الدولة تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكداً أنه يتم العمل خلال الفترة المقبلة على متابعة السوق بشكل حثيث لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.

أحمد موسى عن قرارات البنك المركزي: ضربة كبيرة للسوق السوداء للدولار

علق الإعلامي أحمد موسى على قرارات البنك المركزي، قائلاً: "السوق السوداء للدولار تعرضت لضربة كبيرة، لما تروح البنك النهاردة تقدر تاخد الدولار اللي موجود".

الغرف التجارية تحدد موعد انخفاض الأسعار بعد قرارات البنك المركزي |فيديو

أشاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بقرارات الحكومة والبنك المركزي، قائلا: “كان هناك احترافية كاملة في التعامل مع ملف تحرير سعر الصرف سواء في التوقيت أو طريق التعامل”

بعد قرار البنك المركزي | شعبة الذهب تعلن خبرًا مهمًا عن عيار 21

تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،عن  أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

شعبة الأدوية توضح تأثير قرار البنك المركزي على سوق العقاقير العلاجية

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية، وهي بمثابة أمن قومي للبلاد، متابعا: الدواء تسعيرة جبرية وهيئة الدواء المسئولة عن توفيره.

الدواجن: الأسعار ستنخفض في النصف الثاني من رمضان رغم التعويم لهذه الأسباب

أكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى استقرار في السوق؛ لأنه سيقضي على السوق السوداء تماما.

وليد صلاح عبداللطيف: متفائل بفوز الزمالك على الأهلي في نهائي الكأس|فيديو

تحدث الكابتن وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، عن تفاؤله بأن يحقق نادي الزمالك الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهائي كأس مصر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

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