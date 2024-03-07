أخبار التوك شو|شعبة الذهب تعلن خبرًا مهمًا عن عيار21..الدواجن:الأسعار ستنخفض بالنصف الثاني من رمضان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد لكم ابرزها فى التقرير التالى:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري.

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الذي أُعلن عنه مؤخراً سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة على مصر.

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الاحتلال الإسرائيلي فرض على الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع وحرمهم وأطفالهم من الحليب والغذاء والدواء.

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الدولة تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكداً أنه يتم العمل خلال الفترة المقبلة على متابعة السوق بشكل حثيث لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.

علق الإعلامي أحمد موسى على قرارات البنك المركزي، قائلاً: "السوق السوداء للدولار تعرضت لضربة كبيرة، لما تروح البنك النهاردة تقدر تاخد الدولار اللي موجود".

أشاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بقرارات الحكومة والبنك المركزي، قائلا: “كان هناك احترافية كاملة في التعامل مع ملف تحرير سعر الصرف سواء في التوقيت أو طريق التعامل”

تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،عن أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية، وهي بمثابة أمن قومي للبلاد، متابعا: الدواء تسعيرة جبرية وهيئة الدواء المسئولة عن توفيره.

أكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى استقرار في السوق؛ لأنه سيقضي على السوق السوداء تماما.

تحدث الكابتن وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، عن تفاؤله بأن يحقق نادي الزمالك الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهائي كأس مصر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.