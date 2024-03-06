وليد صلاح عبداللطيف: متفائل بفوز الزمالك على الأهلي في نهائي الكأس|فيديو

تحدث الكابتن وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، عن تفاؤله بأن يحقق نادي الزمالك الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي في نهائي كأس مصر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية، يوطد العلاقات المصرية السعودية



وأضاف وليد صلاح خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تفاؤله مبني على الصفقات والتدعيمات الجديدة التي عقدها الزمالك في جميع صفوف الفريق فضلا عن الجهاز الفني الذي أثبت أنه صاحب رؤية فنية كبيرة.

وأكد نجم الزمالك السابق، أن إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية، يوطد العلاقات المصرية السعودية، ويجسد عمق العلاقات بين البلدين.

ودعا وليد صلاح عبداللطيف، الجماهير لضرورة تشجيع الفريق دون توجيه إساءات للفريق الآخر، مؤكدا أن الروح الرياضية في المباراة تنعكس على الجماهير في المدرجات.