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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنت واثق.. وائل بدر: الزمالك استحق الفوز على الأهلي في قمة السلة

صدى البلد

أكد وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض استحق الفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في دوري السوبر.

وقال وائل بدر  إن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية خلال فتراتها المختلفة، ونجح في السيطرة على اللقاء منذ بدايته للنهاية".

وواصل: "كنت أثق في قدرات اللاعبين الفنية والبدنية لحسم المباراة لصالحنا، على الرغم من أنها كانت على صالة النادي الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أشكر لاعبي الزمالك على المستوى الفني والحماسي الذي ظهروا به في لقاء اليوم، واتمنى أن يحالفنا التوفيق في باقي مباريات الموسم".

وفاز الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 110 - 99، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة الأخير  بالجزيرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري السوبر .

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