نائب محافظ البنك المركزي: نعمل على اتخاذ إجراءات للحد من التضخم

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الدولة تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكداً أنه يتم العمل خلال الفترة المقبلة على متابعة السوق بشكل حثيث لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.

وأضاف “ابو النجا”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي، أن الإجراءات الهيكلية تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن جميع المكونات كانت متوفرة لاتخاذ قرار بشأن سعر الصرف.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر لديها ثروة قومية وهي قوة شبابية كبيرة، مؤكداً أن هناك من 800 ألف إلى مليون خريج جديد ينضم إلى سوق التوظيف في كل عام.