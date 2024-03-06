شعبة الأدوية توضح تأثير قرار البنك المركزي على سوق العقاقير العلاجية

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية، وهي بمثابة أمن قومي للبلاد، متابعا: الدواء تسعيرة جبرية وهيئة الدواء المسئولة عن توفيره.

وأضاف "علي عوف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن توافر الدولار سيعمل على توافر الاختيارات وتواجد المزيد من البدائل واستقرار المنظومة وتوفير الأدوية للمريض المصري.

واسترسل: الإجراءات التي تمت ستقضي على السوق الموازية.



وقرر البنك المركزي السماح تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ويتساءل العديد من المواطنين عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية الموجودة في معارض أهلا رمضان.