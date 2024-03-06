بعد قرارات المركزي.. مفاجأة كبرى في أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ويتسأل العديد من المواطنين عن أسعار السلع والمنتجات الغذائية الموجودة في معارض أهلا رمضان.

معارض أهلا رمضان

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توفير كميات كبيرة من المنتجات والسلع الغذائية، في معارض أهلا رمضان، وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% من أسعار المنتجات في المحلات والمتاجر الداخلية.

- يأتي سعر كيلو السكر المعبأ في معارض أهلا رمضان بــ 27 جنيها.

- سجل سعر عبوة الزيت الصغيرة في معارض أهلا رمضان بـ 40 جنيها.

- يأتي سعر عبوة الزيت المتوسطة معارض أهلا رمضان بـ 60 جنيها.

- سجل سعر عبوة زيت لتر معارض أهلا رمضان بـ 90 جنيها.

- يأتي سعر عبوة زيت كبيرة 3 لتر معارض أهلا رمضان بـ 285 جنيها.

- سجل سعر لتر زيت شطارة معارض أهلا رمضان بـ 90 جنيه.

- يأتي سعر 3 لتر زيت عافية عباد الشمس معارض أهلا رمضان بــ 270 جنيها.

- سجل سعر 3 لتر زيت عافية بلاس معارض أهلا رمضان بــ 295 جنيها.

- يأتي سعر لتر سعر زيت ثمرات معارض أهلا رمضان بــ 85 جنيها.

- سجل سعر لتر زيت مقلية معارض أهلا رمضان بــ 58 جنيها.

- يأتي سعر زيت خليط وزن 800 مل معارض أهلا رمضان بــ 65 جنيهًا.

- سجل سعر زيت خليط 1 لتر معارض أهلا رمضان بــ 98 جنيهًا.

- يتراوح سعر زجاجة زيت القلي في معارض أهلا رمضان بين 40 جنيها و45 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الأرز في معارض أهلا رمضان بين 20 جنيها و25 جنيها.

- يأتي سعر شيكارة أرز بلدي في معارض أهلا رمضان بــ 150 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو أرز بلدي في معارض أهلا رمضان بــ 35 جنيهًا.

- يأتي سعر كيلو أرز هندي في معارض أهلا رمضان بــ 30 جنيهًا.

- سجل سعر عبوة السمنة كيلو ونصف في معارض أهلا رمضان بــ 180 جنيها.

- يأتي سعر عبوة سمنة 850 جراماً في معارض أهلا رمضان بــ 75 جنيهاً.

- سجل سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام في معارض أهلا رمضان بــ 20 جنيها.

- يأتي سعر كيس المكرونة وزن 350 جرام في معارض أهلا رمضان بـ 9.5 جنيه.

- سجل سعر كيس المكرونة 1 كيلو في معارض أهلا رمضان بــ 27 جنيهًا.

- يأتي سعر كيلو دواجن مجمدة برازيلي أو محلي في معارض أهلا رمضان بــ 100 جنيه.

- سجل سعر كيلو لحوم بلدي في معارض أهلا رمضان بــ 320 جنيهًا.

- يأتي سعر لحوم بقري طازجة 1 كجم في معارض أهلا رمضان بــ 250 جنيهًا.

- سجل سعر أوراك دواجن مجمدة 900 جم في معارض أهلا رمضان بــ 90 جنيهًا.

- يأتي سعر صدور دواجن مجمدة 450 جم في معارض أهلا رمضان بــ 57 جنيهًا.

- سجل سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بيدر في معارض أهلا رمضان بــ 56 جنيها.

- يأتي سعر شاي وزن 250 جرامًا في معارض أهلا رمضان بــ 57 جنيهًا.

- سجل سعر عدس مجروش 500 جم في معارض أهلا رمضان بــ 40 جنيهًا.

- يأتي سعر فول معبأ 500 جم في معارض أهلا رمضان بــ 25 جنيهًا.

- سجل سعر شاي ناعم 40 جم في معارض أهلا رمضان بــ 8.5 جنيه.

- يأتي سعر صلصة طماطم 300 جم في معارض أهلا رمضان بــ 14.5 جنيه.

- سجل سعر ملح طعام 300 جم في معارض أهلا رمضان بــ 1.5 جنيه.

- يأتي سعر خل 1 لتر في معارض أهلا رمضان بــ 12 جنيهًا.

- سجل سعر زبيب مصري بناتي 1 كجم في معارض أهلا رمضان بــ 100 جنيه.

- يأتي سعر بلح جاف 1 كجم في معارض أهلا رمضان بــ 25 جنيهًا.

- سجل سعر جوز هند 1 كجم في معارض أهلا رمضان بــ 150 جنيهًا.

- يأتي سعر قمر الدين مستورد 400 جم في معارض أهلا رمضان بــ 65 جنيهًا.

أسعار السلع

من جانبه، قال محمد سعدة سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن كل معارض أهلا رمضان مستمرة حتى منتصف شهر رمضان وبها كل السلع التي تهم الأسر المصرية.

وتابع سعدة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي ان صفقة رأس الحكمة كانت نقطة انطلاق للدولة المصرية، ومردودها كان سريعًا على السوق بداية من انخفاض الدولار فى السوق السوداء حتى وصل لـ43 جنيهًا وهذا الأمر كان له مردودًا فعليًا على السلع في الأسواق.

وأكمل أن استقرار سعر الدولار يساهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق، كما رأينا الفترة القليلة الماضية، مشيرا إلى أن السلع المعروض في أهلًا رمضان انخفضت أسعارها من 10 إلى 15%.

وواصل أن السكر متوفر في كل معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية بسعر 27 جنيهًا، منوها بأن البيع بالكيس الواحد بسبب عدم إعطاء الفرصة للشراء بكميات كبيرة وحدوث ضغط على السلعة، والبيع بالكيس الواحد يوميا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية وجود متابعة مستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية والحوم في معارض “أهلا رمضان 2024” على مستوى الجمهورية، بحد أدنى 3 معارض رئيسية داخل كل محافظة مع استمرار مد معرض أهلًا رمضان الرئيسي في مدينة نصر بالسلع الغذائية يوميًا.

وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غدًا تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.