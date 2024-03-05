كرتونة لكل مواطن| هدايا من "الداخلية" للمواطنين قبل رمضان

قدم الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بهم وتوفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم، معربين عن تقديرهم للرئيس لاهتمامه المستمر بالبسطاء.

توفير السلع الغذائية

وقال المواطنون إن رجال الشرطة حملوا كراتين الأغذية لهم حتى منازلهم وحقولهم ورسموا البسمة على وجوههم، معربين عن تقديرهم لجهاز الشرطة الوطني، الذي ينحاز دوما للمواطنين ويخفف الأعباء عن كاهلهم.

وعن محتوى الكرتونة الغذائية المقدمة لهم، أكد المواطنون احتواءها على كافة السلع الأساسية التي يحتاجها أي منزل في رمضان وأن هذه المواد الغذائية تخفف عنهم عبء شراء السلع لبعض الوقت.

وتحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وزعت وزارة الداخلية عبوات غذائية تحتوي على جميع السلع الأساسية "بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات وذلك للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.

وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر إحتياجاً لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (بنى سويف – البحيرة – السويس – الغربية – الإسكندرية)، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توفير السلع

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الأسابيع القادمة بنسبة 25 % مشيرا إلى أنه سوف يتم وضع التسعيرة على السلع داخل المحال التجارية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أحد فروع السلاسل التجارية في منطقة حي الأسمرات، حيث أكد على ضرورة وضع التسعيرة على كل منتج في منافذ بيع السلع داخل المحلات، معلقا: «مفيش منتج هيتحط في أي ماركت بدون تسعيرة».

وحول موقف أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان، صرح وزير التموين أنه خلال 6 أسابيع مقبلة ستنخفض الأسعار لـ 25%.

وقال على المصيلحي إن هناك وفرة كبيرة من السكر والأرز والزيت بالأسواق، وحول الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية: تابع وزير التموين قائلا: لدينا وفرة في السلع بشكل مستمر، والشوادر مستمرة حتى نهاية رمضان، ومخزون السكر لدينا يكفي 6 شهور ونصف واللحوم المجمدة 3 شهور، وموسم القمح سيبدأ الحصاد بعد شهر من الآن».

وبشأن تسعير السلع، أكد الدكتور على المصيلحي أن بعض المنتجات سيدون عليها التسعيرة بشكل واضح وفي حالة عدم كتابة السعر على المنتج سيتم توضيح التسعيرة عند الشراء، وسنراقب الأسواق للتأكد من ضبط وضع الأسعار من قبل التجار.

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ والتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها خلال أيام.

وقال الجبلى فى تصريحات له اليوم، إن انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتبط حاليا، بمدى سرعة وإلتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعدما تمكنت الدولة من توفير الدولار بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ذلك ساعد بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعره بشكل كبير.

وأضاف الجبلى: "طن الذرة الصفراء على سبيل المثال، انخفض من 20 ألف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى لابد أن يترتب عليه انخفاض كبير فى أسعار اللحوم والدواجن".

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الدولة بذلت جهدا كبيرا فى السيطرة على الوضع الاقتصادى، مردفا: "يتبقى دور على الحكومة يتعلق بسرعة تنفيذ القرارات والتوجيهات، والرقابة على الأسواق، والعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع مثل السكر، فى ظل وجود مخزون استراتيجى منه يكفى لستة شهور وفقا لما أعلنه وزير التموين".

وقال الجبلى: "أيضا هناك دور هام على المواطن، للإسراع فى انخفاض الأسعار، وهو عدم السماح باستغلاله من جانب بعض التجار، وعدم التسرع فى شراء أى سلعة، والانتظار حتى تعود الاسعار لمعدلها الطبيعى".

وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.