انخفاض كبير في الأسعار.. الحكومة تزف بشائر أهلا رمضان| اعرف أقرب مكان ليك

توفر الدولة اماكن معارض أهلا رمضان 2024 تلك المبادرة التي يتم إطلاقها وفقًا للتوقيت الزمني لشهر رمضان، وذلك وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية التي تسعى بشكل متواصل عن إيجاد الطرق والخدمات لتساعد عامة الشعب خاصةً فئات الأسر المتوسطة والفقيرة أيضًا مما يساهم في ارتقاء الدولة المصرية والعلو من شأنها.

معرض أهلا رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار عدد من السلع في معارض أهلا رمضان على رأسها، الأرز والزيت واللحوم السودانية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم خفيض سعر كيلو الأرز أمام المواطن لـ 29 جنيها في الكيس نسبة كسر 3% بدلاً من 31 جنيهًا، وأن يباع سعر الزيت زنة 1 لتر بـ 70 جنيهًا بدلًا من 98 جنيهًا، ويصل سعر كيلو اللحم السوداني لـ 250 جنيهًا بدلًا من 280 جنيهاً، وفي اللحم الطازج عند 320 جنيهًا بدلًا من 480 جنيهًا.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار مد معارض اهلا رمضان بكافة السلع الغذائية طوال فترة إقامة المعارض مع تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 29 جنيها نسبة كسر 3% بدلا من 31 جنيها، وزيت الطعام زنة 1 لتر بسعر 70 جنيها بدلا من 98 جنيها.

وأعلنت محافظة القاهرة، عن خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024، موضحة أنه يوجد أكثر من 11 منفذ في أماكن متفرقة بالمحافظة.

وأوضحت محافظة القاهرة، أنه تم استهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لإقامة معارض أهلا رمضان 2024، ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين، مشيرة إلى أنه تم توفير المنتجات الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 بأسعار مخفضة بنسبة 30%.

أماكن معرض أهلا رمضان2024

- منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

- حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

-المعصرة والتبين.

- ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

- شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

- منطقة زهراء المعادي.

- ميدان العرب بالمعادي.

- ميدان الحرية بالمعادي.

- شارع 9 بالمقطم.

وصرحت وزارة التموين عن وجود تخفيضات في أسعار السلع تصل لـ30%، وفيما يلي نتناول أسعار السلع في معارض أهلا رمضان:

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ بسعر 29 جنيها بدلا من 31 جنيها.

- أرز بلدي معبأ كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.

- أرز هندي معبأ كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا.

- دقيق معبأ (ورقي- بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا.

- سعر المكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.

- سعر المكرونة 400 جم أنواع بسعر 13 جنيهًا.

- سعر المكرونة 1 كجم أنواع بسعر 27 جنيهًا.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.

- سعر الفول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.

- زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.

- زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.

- سعر الزيت الخليط بسعر 100 جنيه 1 لتر.

- مسلى نباتي 700 جم بسعر 95 جنيهًا.

- مسلى نباتي 1.5 كجم بسعر 188 جنيهًا.

-شاي ناعم 250 جم بسعر 57 جنيهًا.

- شاي ناعم بسعر 8.5 جنيه 40 جرام.

قائمة أسعار السلع في معارض أهلا رمضان :

- لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.

- لحوم سوداني بسعر 250 جنيها للكيلو بدلا من 280 جنيه.

- دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

- أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.

- جبنة 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة 125 جم بسعر 7 جنيهات.

- صلصة طماطم 300 جم بسعر 14.5 جنيه.

- ملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه.

- خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.

- زبيب مصري بناتي 1 كجم بـ100 جنيه.

- بلح جاف 1 كجم بـ25 جنيهًا.

- جوز هند 1 كجم بـ150 جنيهًا.

- قمر الدين مستورد 400 جم بـ65 جنيهًا.

وفي السياق قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، خلال الجولة التفقدية على معرض أهلا رمضان بالجيزة، إنه طبقَا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يتم تنظيم معارض «أهلا رمضان» في كافة المحافظات بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف كمال، أن تلك السلع تشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

مشيراً إلى أنه تم حتي الان افتتاح ما يزيد عن 115 معرض أهلا رمضان بمحافظات الجمهورية، وجاري افتتاح المزيد منها تباعًا، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، عبر إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من 3 معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

وأضاف كمال، أن السلاسل التجارية الكبرى مشاركة أيضَا في معارض أهلا رمضان، من خلال إضافة 1200 ركن «أهلا رمضان» بفروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية، إضافة إلي ذلك مشاركة 1300 منفذ تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ومشروع عربيتي.

ومن جهتها قالت هالة غريب، مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إن المحافظة تستهدف إقامة 5 معارض ونحو 5 شوادر «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل إلي 30%، لتلبية احتياجات المواطنين، من السلع الغذائية، قبل بداية الشهر الكريم.

وأضافت غريب، أن المعارض ستقام في مناطق الطالبية، البدرشين، العمرانية، إمبابة، إضافة إلي مدينة 6 أكتوبر، لافتة إلي أن عدد السيارات المتنقلة المشاركة في أهلا رمضان تصل إلي 37 سيارة متنقلة بحمولات تتراوح من 1.5 إلى 5 أطنان.

و قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين، إنه طبقَا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تم خلال الايام الماضية تفقد ومتابعة ضخ كافة السلع الغذائية والاستهلاكية في معارض أهلا رمضان، بالعديد من محافظات الجمهورية من ضمنها الأقصر، قنا، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، واليوم في محافظة الجيزة.

وأوضح الشحات، أنه يتم رفع تقارير دورية إلى وزير التموين عن معدلات الضخ بمعارض أهلا رمضان في كل محافظة، والتأكد من طرح السلع الاساسية «السكر ـ الارز ـ الزيت ـ المكرونة ـ الفول» بالتخفيضات المعلنة بتلك المعارض، على أرض الواقع، ووصولها إلي مستحقيها من المستهلكين.