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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان «أهلا رمضان» بشبرا والقناطر والخصوص وقها

صدى البلد

افتتح  اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معارض أهلا رمضان، في حي شرق شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص والقناطر الخيرية، ومدينة قها، بمحافظة القليوبية.


أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة ، والذي نظمته مديرية التموين بالقليوبية بمشاركة الغرفة التجارية بالمحافظة  وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل الي 20-35% عن السوق المحلية.

 

وأجرى المحافظ حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.


واشار  المحافظ إلى أن أسعار الأرز تبدا من 27 جنيها بدلا من 31 جنيها والمكرونة بسعر 28 جنيها بدلا من 35 جنيها والسكر بسعر 27 جنيها والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيها والفول البلدى بسعر 50 جنيها والبلح الجاف بسعر 42 جنيها.


ويأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.


وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.


وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.


وأشار إلى أنه يتم  خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

اتحاد العام للغرف التجارية الدكتور محمد عطية الدكتور مصطفى مدبولى السلع الغذائية السلع والمنتجات

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