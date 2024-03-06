عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية تحدد موعد انخفاض الأسعار بعد قرارات البنك المركزي |فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أشاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بقرارات الحكومة والبنك المركزي، قائلا: “كان هناك احترافية كاملة في التعامل مع ملف تحرير سعر الصرف سواء في التوقيت أو طريق التعامل”

 تراجع سعر الدولار من 70 جنيها إلى 50 جنيها


وأضاف علاء عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية" صدى البلد"، أن أسعار السلع ستتراجع خلال الفترة المقبلة لا سيما ذات المكون الدولاري.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن تراجع سعر الدولار من 70 جنيها إلى 50 جنيها، دفعنا إلى عقد اجتماعات مع جميع المسؤولين عن السلع، وتم الاتفاق على الخفض الفوري للأسعار.

ولفت إلى أن أسعار بعض السلع تراجعت بنسبة 20% منذ الأمس، كما انخفض سعر الفول 18%، مؤكدا أن أسعار السلع ستتراجع قبل بداية شهر رمضان وستستمر في الانخفاض.

وأشار الدكتور علاء عز، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كبيرة من الشركات الأجنبية في السوق المصري.

الغرف التجارية البنك المركزي سعر الصرف الدولار سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

ترشيحاتنا

مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتولي فلسطين مسؤوليات الحكم بغزة والضفة الغربية والقدس

حكم من يذهب إلى العمل متأخرا طوال شهر رمضان.. الإفتاء توضح

50 نصيحة للمسلم خلال شهر رمضان .. أيام القيام والصدقات والإحسان

النائب محمد أبو العينين يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي.. فيديو

بعد قرارات المركزي.. مفاجأة كبرى في أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان

جريمة قدام الجامع .. انهيار أمّ أمام آخر لحظات في حياة ابنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاف وبدون بطانة.. هيفاء وهبي بفستان جريء بحفل عيد ميلاد صديقتها |شاهد

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

19 لاعبا خارج الخدمة.. غيابات بالجملة عن قمة الأهلي والزمالك

قبل فرحها.. فيديو «جورجينا» على التيك توك بفستان أبيض يثير الجدل|شاهد

فيديو

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ