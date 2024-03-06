الغرف التجارية تحدد موعد انخفاض الأسعار بعد قرارات البنك المركزي |فيديو

أشاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بقرارات الحكومة والبنك المركزي، قائلا: “كان هناك احترافية كاملة في التعامل مع ملف تحرير سعر الصرف سواء في التوقيت أو طريق التعامل”

تراجع سعر الدولار من 70 جنيها إلى 50 جنيها



وأضاف علاء عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية" صدى البلد"، أن أسعار السلع ستتراجع خلال الفترة المقبلة لا سيما ذات المكون الدولاري.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن تراجع سعر الدولار من 70 جنيها إلى 50 جنيها، دفعنا إلى عقد اجتماعات مع جميع المسؤولين عن السلع، وتم الاتفاق على الخفض الفوري للأسعار.

ولفت إلى أن أسعار بعض السلع تراجعت بنسبة 20% منذ الأمس، كما انخفض سعر الفول 18%، مؤكدا أن أسعار السلع ستتراجع قبل بداية شهر رمضان وستستمر في الانخفاض.

وأشار الدكتور علاء عز، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كبيرة من الشركات الأجنبية في السوق المصري.