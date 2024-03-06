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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ البنك المركزي: وفرنا النقد الأجنبي.. ونتوقع استقرار الأسعار قريبا جدا

محافظ البنك المركزى
محافظ البنك المركزى

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إنَّ ادعاءات بعض التجار بأن حصولهم على الدولار بصعوبة بسعر مرتفع هو السبب وراء زيادة أسعار السلع والمنتجات؛ هو أمر غير حقيقي.

وأكد محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أنه بعد توفير النقد الأجنبي والتسعير؛ سينضبط السوق بعد إتاحة كميات كبيرة من النقد عبر الجهاز المصرفي، وستدخل البضائع، وحركة التجارة ستزداد بشكل حقيقي، ولمسنا هذا بالأسواق منذ الساعات الأولى للقرارات.

وأضاف محافظ البنك المركزي،: "أستطيع القول بكل فخر، إنَّ البنك المركزي المصري لم يكن بحاجة للتدخل، فالموارد جاءت من السوق وذهبت للسوق أيضًا، ولأول مرة يتم توفير موارد من النقد الأجنبي بهذا الحجم؛ ما انعكس على القيادات المصرفية بالسعادة الغامرة".

انتهاء المشاكل

أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله: "ليس معنى هذا انتهاء جميع المشكلات التي تراكمت على مدار عام، ولكن وسط هذا الحجم من التدفقات يتم حلها، ونتوقع أن تسير جميع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح مع تعاون أجهزة الدولة المختلفة".

https://www.youtube.com/live/lGXQcXPLiqI?si=8MtcFCCCswiHhZkn

 

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